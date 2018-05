Por lo que se sabe actualmente, la deficiencia de vitamina K no es común en adultos sanos puesto que la vitamina K está presente en muchos alimentos. Los adultos con riesgo de deficiencia de vitamina K incluyen aquellos que toman fármacos inhibidores de la coagulación de la sangre (anticoagulantes) y los que presenten una enfermedad o daños hepáticos graves(5). Las personas con problemas para absorber la grasa de los alimentos (mala absorción de grasas) también podrían correr una mayor riesgo de deficiencia de vitamina K. Los recién nacidos que sólo toman leche materna corren un mayor riesgo de deficiencia de vitamina K puesto que la leche humana contiene relativamente poca vitamina K en comparación con las fórmulas y los recién nacidos en general tienen un estatus de vitamina K bajo (3). Síntomas Una deficiencia de vitamina K manifiesta deriva en una coagulación de la sangre deficiente, demostrada normalmente mediante pruebas de laboratorio que miden el tiempo de coagulación. Los síntomas son tendencia a los hematomas y las hemorragias, que puede manifestarse sangrando por la nariz o las encías, mediante sangre en la orina o las heces, heces negras y pegajosas o un sangrado menstrual excesivo. En los bebés, la deficiencia de vitamina K puede ocasionar hemorragias dentro del cráneo (hemorragia intracraneal) de consecuencias fatales (5). La deficiencia de vitamina K en los recién nacidos puede resultar en un trastorno hemorrágico llamado hemorragia por deficiencia de vitamina K (VKDB por sus siglas en inglés). Dado que la VKDB puede ser mortal, pero es fácil de prevenir, diversas organizaciones internacionales recomiendan la administración de vitamina K1 (filoquinona) a todos los recién nacidos (31). A principios de los 1990s se publicaron dos estudios retrospectivos que sugieren una posible relación entre las inyecciones de vitamina K suministradas a los recién nacidos y el desarrollo de leucemia infantil y otras formas de cáncer infantil. Sin embargo, dos amplios estudios retrospectivos realizados en Estados Unidos y Suecia que revisaban el historial médico de 54.000 y 1,3 millones de niños respectivamente, no hallaron pruebas de una relación entre los cánceres infantiles y las inyecciones de vitamina K recibidas al nacer (32,33). Puesto que la VKDB puede ser mortal y los riesgo de cáncer no se han demostrado y son poco probables, muchos pediatras recomiendan la administración profiláctica de vitamina K a los recién nacidos de forma rutinaria (34). Los resultados de estudios realizados con bebés prematuros (35, 36) han llevado a algunos expertos a sugerir el uso de una dosis inicial de vitamina K de 0,3 mg/kg para bebés con un peso al nacer de menos de 1.000 g y una dosis inicial estándar de 1,0 mg de vitamina K para los bebés a término para prevenir la enfermedad hemorrágica (35).



Deficiencia de Vitamina K

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: