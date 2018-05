Deficiencia de Vitamina D

La cantidad de vitamina D que necesita nuestro organismo oscila en función de muchos factores. El primero de ellos es la edad, pero también hay situaciones especiales, como puede ser el embarazo o la aparición de alguna enfermedad como la osteoporosis, que conlleve que los requerimientos se hagan más elevados. Hay que recordar, a este respecto, que la vitamina D juega un papel clave en la absorción del calcio en los huesos. Vitamina D baja Resulta muy sencillo determinar que se poseen niveles bajos de vitamina D en el organismo. De hecho, más allá de los síntomas, basta con hacer una analítica sanguínea básica para que se ponga de manifiesto la carencia. Este problema se determina, fundamentalmente, por la cantidad de calcio presente en la sangre. Causas de la falta de vitamina D Muchas son las cuestiones que pueden conllevar un déficit de vitamina D en el organismo que deba ser compensado mediante la toma de suplementos. Evidentemente, no disfrutar del suficiente tiempo de exposición al sol es la más común debido a que, en muchas ocasiones, los trabajos se desarrollan en entornos de interior. Sin embargo, hay muchas otras que no deben pasar desapercibidas. Sin lugar a dudas, estas son las más importantes: Excesivo uso de protectores solares. En verano, aquellos que tienen la piel delicada suelen usar factores de protección total que impiden la síntesis de la vitamina D. Déficit de vitamina D en la dieta. No tomar leche, determinados alimentos de origen animal como carne y huevos ni vegetales, conlleva que otros compuestos necesarios para la síntesis de la vitamina D no lleguen al organismo. Consumo de alcohol. Diversos estudios han certificado que el alcohol inhibe la síntesis de vitamina D debido a que una fase de esta se lleva a cabo en el hígado. Lo mismo sucede con algunos medicamentos. Sobrepeso. La obesidad suele ir asociada a una menor exposición a la luz solar y a una alimentación menos variada, pero también hay estudios que certifican que los individuos que la padecen tienen menor capacidad para absorber vitamina D. Edad. Con el paso del tiempo, la piel se vuelve menos capaz de absorber los rayos solares y, por lo tanto, el organismo no es capaz de sintetizar la misma cantidad de vitamina D que antes. Síntomas de la falta de vitamina D: La falta de vitamina D también se traduce en una permanente sensación de tristeza, lo cual se debe a la incapacidad del cerebro de segregar serotonina, la conocida como ‘hormona de la felicidad’, en condiciones de falta de luz. Por su parte, especial atención hay que prestar al dolor en los huesos. Y es que, cuando los niveles de este micronutriente son bajos, el organismo se muestra incapaz de proporcionar el calcio suficiente a los huesos, lo que los debilita y propicia la aparición de enfermedades como la osteoporosis con el paso del tiempo. Consecuencias de la falta de vitamina D -Riesgo de sufrir osteoporosis y fracturas por golpes o por estrés crece exponencialmente. Pero, de igual modo, también crece el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, siendo algo especialmente peligroso en el caso de los asmáticos. -Las personas con déficit de vitamina D tienen más probabilidades de desarrollar artritis reumatoide y accidentes cardiovasculares. Esto último se debe, fundamentalmente, a la función que este micronutriente desempeña a la hora de controlar los niveles de colesterol LDL en sangre. Por su parte, en el caso de los niños que se encuentran en plena fase de crecimiento, los casos extremos de carencia pueden dar lugar a la mala formación ósea, sobre todo, en las extremidades. Esta enfermedad se conoce popularmente como raquitismo, y sus consecuencias son palpable durante el resto de la vida del sujeto.



Deficiencia de Vitamina D

