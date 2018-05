La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/may/2018 Vecino se fisuró una rodilla al tropezar en parada de colectivos







Fue cuando se enganchó a los tornillos salientes de una brida metálica en la vereda. Ocurrió frente a la cancha de Villa Dálmine. En la mañana de ayer, un vecino de 70 años sufrió la fisura de una rodilla y otros traumatismos cuando se aprontaba para tomar el Chevallier servicio diferencial rumbo a Capital Federal. El hecho ocurrió a la altura de la parada ubicada frente a la cancha de Villa Dálmine donde, incrustada en el suelo, hay una brida metálica con tres gruesos tornillos salientes, una verdadera trampa para cualquier persona que pase por encima de ella. El vecino, según le contó a La Auténtica Defensa, esperaba el colectivo rumbo a la ciudad de Buenos Aires cuando se enganchó en uno de los tornillos y cayó bruscamente al suelo. Como sucedió a las 7 y media de la mañana, cuando muchos jóvenes de la ciudad se aprontan a viajar a Capital Federal para afrontar su jornada universitaria, el hombre recibió suficiente ayuda para reponerse, esperar la llegada del colectivo y efectuar su viaje. En el Hospital Italiano, lugar en el que ya tenía consulta programada, el hombre fue revisado, siendo confirmada la lesión en la rodilla. Por ahora, no deberá usar ninguna férula o vendaje: aguarda los resultados que arrojen futuros estudios. "Yo decía siempre `el tipo que se engancha en la brida, se mata´ y hoy me pasó a mí", le dijo el vecino a LAD, una vez retornado a Campana. "Soy una persona mayor y veo las mismas dificultades que sufrí cuando era estudiante, y contra eso me revelo", expresó. Y no descartó iniciar algún tipo de acción legal. El vecino también criticó el estado general de la parada, por estar deteriorada, no tener techo para proteger de las lluvias y escaso tamaño. Asimismo, dirigió cuestionamientos al servicio rápido de Chevallier: aseguró que varias veces le tocó viajar en unidades que se rompieron a mitad de camino, cambiar de colectivo y terminar el traslado con pasajeros tan amontonados como ganado. LAD estuvo este lunes en el lugar del accidente y constató la amenazante brinda, ubicada a tan solo medio metro del asfalto. Fue realmente un milagro que el vecino, que señaló haber tropezado varios metros hacia adelante, no haya salido disparado en dirección a la avenida, donde las consecuencias de la caída podrían haber sido mucho peores.





El vecino tropezó con tornillos que sobresalen peligrosamente en la vereda de la parada de la calle Mitre



