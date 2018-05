La Justicia frenó la ejecución de cortes de gas por falta de pago

P U B L I C



Admitió un recurso presentado por la Asociación de Consumidores Argentinos, que cuestionaba el último aumento tarifario de gas. A nivel local, Concejales del PJ -Unidad Ciudadana habían presentado un proyecto para la creación de un programa de asistencia tarifaria para frenar cortes de luz y agua en la Ciudad, el cual hasta ahora no tuvo tratamiento en Comisión. "La Justicia tuvo la sensibilidad que al Gobierno le faltó", coincidieron. En el marco del debate del proyecto que busca ponerle un freno a las tarifas, la Justicia declaró admisible el proceso colectivo presentado por la Asociación de Consumidores Argentinos que cuestionaba el último aumento tarifario de gas, y ordenó a las empresas prestatarias del servicio público de gas de todo el país suspender los cortes de servicio por falta de pago. Los Concejales del PJ-Unidad Ciudadana destacaron la medida y aseguraron que "la Justicia tuvo la sensibilidad que al Gobierno le faltó". "Se trata de un derecho que el Estado debe garantizar, y en momentos donde las temperaturas bajan, resulta inhumano pensar en la idea de impedir a los usuarios el acceso a este servicio público esencial, viéndose afectados principalmente los sectores más vulnerables de la población" aseguró el Dr. Rubén Romano. Por su parte, la Concejal Romina Carrizo explicó que a nivel local, el bloque peronista presentó "un proyecto creando un programa de asistencia tarifaria, en coincidencia con la medida recientemente adoptada por la Justicia, buscando también suspender los cortes de luz, gas y agua, a vecinos con problemas para afrontar el pago de las tarifas. Se trata de una asistencia por única vez, en facturas de cualquiera de estos servicios que hayan sido cortados, o estén en riesgo de corte". La edil lamentó que este proyecto no haya sido tratado en Comisiones, "pero a partir de la moción de preferencia solicitamos se trate en la primera sesión de Junio. Este pedido ofendió mucho al oficialismo, desde donde amenazaron con no reconocer el reglamento para que no se traten éste y otros temas". "Hasta el Poder Judicial tiene más sentido común, ante tarifas irracionales que no tienen escala humana y solo responden a los intereses del mercado. Hemos recibido a usuarios con reclamos por tarifas de más de $7000, y esos mismos vecinos verán este año el aumento de Abril y el del próximo mes" concluyo la edil.



La Justicia frenó la ejecución de cortes de gas por falta de pago

