Ocurrió ayer por la tarde. No hubo lesionados. Ayer alrededor de las 13, los vecinos del Balcarce y Ameghino se vieron sorprendidos por el estruendo provocado por la violenta colisión entre una Ford Ecosport y un Renault Megane. Si bien los daños en ambos vehículos fueron de consideración, no hubo lesionados. Ambos conductores intercambiaron datos de sus respectivos seguros, mientras un móvil del Comando Patrulla Campana tomaba control del tránsito hasta que se pudo despejar el lugar.





#Dato Choque en Balcarce y Ameghino, una Ecosport y un Megane, si bien los daños materiales fueron notables no hubo ningún herido, intercambiaron datos de seguros, un móvil de Comando Patrulla se acercó a tomar datos. pic.twitter.com/ct33lHcMw2 — (@dantrila) 21 de mayo de 2018

Violento choque en Balcarce y Ameghino

