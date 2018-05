Se les incendió la Escosport en plena ruta Panamericana

La familia volvía para su hogar, en Zárate, por Panamericana. Bomberos Voluntarios llegaron al lugar en el Móvil 48, pero no había mucho más para hacer. Si bien lograron controlar el fuego y no hubo que lamentar víctimas, los daños en el rodado fueron totales. El incendio de la Ford Ecosport tuvo lugar el domingo por la tarde, en el km 67 de la autopista, a la altura de Otamendi. Se presume que todo se inició por una falla eléctrica del automotor.

#Alerta incendio de una Ecosport roja en Panamericana Km 67 mano a provincia, el conductor y su familia oriundos de Zárate se pusieron a salvo en colectora de Otamendi. Bomberos móvil 48 a cargo del Sub ayudante Alvarez. Comando zona 6 Capitán Gonzáles pic.twitter.com/wr8wzqDFIQ — (@dantrila) 20 de mayo de 2018

