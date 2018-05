La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/may/2018 Desde el Estribo:

Agresión no es solución

Por Fabiana Daversa







Los Caza Uber son la prueba fehaciente que persisten métodos del Medioevo para solucionar problemas en el siglo XXI. Así se denominan al grupo de choferes de taxi que se comunican vía Whatsapp para atormentar a otros taxistas que utilizan la aplicación Uber y a los pasajeros que los requieren. Han habido varias denuncias al respecto, pero como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires consideró ilegal el servicio y apoya el sindicato de taxistas, los mismos visten el traje de vengadores y hacen justicia por mano propia, pintando los autos, rompiendo vidrios e insultando a los pasajeros. El fenómeno ocurre en todo el país, Uber pasó a crecer pese el intento de invisibilizarlo y los choques entre choferes virtuales y analógicos son una constante en Ezeiza, en dónde los Caza Uber parecen tener uno de sus tantos búnkeres. Las marchas antiUber también revisten un carácter antidiluviano. El servicio creado por Travis Talanic en 2010, hoy su actual CEO, es un éxito mundial que permite que bajen los costos del viaje y la espera de los usuarios, tan sólo con pedir el taxi a través de la aplicación. Así como en la gran mayoría de los países desarrollados ir del aeropuerto al centro ofrece el subte como opción y varias líneas de ómnibus, lo más común es que la gente pida Uber. Tratar de frenarlo es tan absurdo como tapar el sol con un colador. Llegar a casa desde nuestro aeropuerto internacional sigue siendo carísimo, el servicio es malo y el riesgo que desaparezcan las maletas hace que muchos sigan molestando a un pariente para que los vaya a buscar. Una vez más queda a la vista la imagen de un gobierno moderno , con un contenido anacrónico. Prohibir, agredir, frenar el futuro, dejar que se maten no es la forma de proteger a los ciudadanos. Como dice un amigo querido, en el tercer semestre del año éste país saldrá adelante...

Fabiana Daversa www.fabianadaversa.com



Desde el Estribo:

Agresión no es solución

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: