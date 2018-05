Entró en su etapa final la repavimentación de la calle Antártida Argentina

Una vez concluida la obra, la parada de Chevallier ubicada en la bajada de Panamericana se trasladará a La Carmela. "Esto mejorará las condiciones de tránsito en la zona y optimizará la calidad del servicio para los pasajeros", destacó el Intendente tras recorrer la zona. La parada del servicio de Chevallier que se dirige a Once, ubicada en la bajada de la Panamericana –a metros de la rotonda de Mc Donald’s- se trasladará a la Terminal La Carmela. Este cambio se hará efectivo a partir del 1º de julio tras completar las obras de repavimentación de la calle Antártida Argentina. Para supervisar el avance de estos trabajos, el intendente Sebastián Abella visitó el lugar y, durante la recorrida, mencionó que esta importante obra se planificó desde el Municipio –a través de la Dirección de Tránsito- en forma articulada con las autoridades del parador y la empresa Chevallier. "Estamos muy satisfechos con la próxima finalización de estos trabajos de repavimentación porque sabemos que vamos a dar respuesta a un reclamo histórico de los vecinos para que se mejore las condiciones de tránsito en este sector", enfatizó Abella. Además, el Intendente mencionó que "desde julio, los usuarios de Chevallier podrán esperar por el servicio a Once en un espacio seguro y confortable". "Esta obra -que se realiza con fondos municipales- da cuenta de nuestro compromiso a la hora de trabajar fuerte para elevar la calidad de vida de todos los vecinos", cerró.

El intendente anunció que tras concluir la obra, desde el 1º de julio en el lugar parará el Chevallier





Los trabajos avanzan con rapidez

#Adelanto tal como publicaramos semanas atrás, la parada de Chevallier hacia Once ubicada en la bajada de MC Donalds se trasladará a la Terminal La Carmela, una vez finalizadas las obras en la calle Antártida Argentina. pic.twitter.com/UsRHqThG0j — (@frandrioli) 21 de mayo de 2018 #Alerta habilitaron el tramo repavimentado de la calle Antártida Argentina paralela al parador de ómnibus La Carmela. En el límite quedó un parterre, entre la calle y la playa. Luego de años de reclamos ya es transitable la primera etapa, Falta un tramo hasta la calle P. Siri pic.twitter.com/xQfZ1DQeGZ — (@dantrila) 17 de mayo de 2018

Entró en su etapa final la repavimentación de la calle Antártida Argentina

