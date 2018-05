Abella destacó la importancia del convenio sanitario firmado con la Ciudad de Buenos Aires

Durante la presentación del SAME, el Intendente agradeció al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por facilitar a Campana el helicóptero sanitario para casos de emergencias. Durante la presentación del SAME en Campana, el intendente Sebastián Abella le agradeció al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por disponer del helicóptero sanitario que posee la Ciudad de Buenos Aires para trasladar a dos vecinos gravemente heridos. Los casos ocurrieron en 2016 y 2017 y, tras gestiones del jefe comunal, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trasladó de manera urgente a las víctimas a centros de mayor complejidad. "Para nosotros fue muy importante y muy valioso el gesto de Horacio ya que nos facilitó los traslados de dos vecinos que lo necesitaban urgente dado el delicado estado de salud", destacó Abella ante el público presente. Asimismo, sostuvo que "quizá los vecinos no lo sepan, pero gracias al convenio firmado entre Campana y la Ciudad, cualquier campanense puede contar con esta posibilidad en caso que sea necesario".

