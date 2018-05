La Primera Damas venció 5-1 a Quilmes "C" como local y consiguió su cuarta victoria consecutiva. De esa manera, además, se acercó al líder Universitario de La Plata "C", que cedió sus primeros puntos al empatar con Deportiva Francesa "B". Por la séptima fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, las chicas del Campana Boat Club golearon 5-1 a Quilmes "C" como locales y cosecharon su cuarto éxito consecutivo. Las dirigidas por Adrián Zottola jugaron otro partido de gran nivel, casi sin fisuras y así superaron sin mayores inconvenientes a un equipo que se encontraba en a tercera posición y que llevaba cuatro fechas sin perder. La figura del encuentro fue Julieta Dabusti, autora de tres goles (es el segundo triplete de una jugadora del CBC este año, después del logrado por Catalina Tapia contra San Luis "B"). Los otros dos tantos fueron convertidos por María Eugenia Díaz, y Camila Tenembaum. El desarrollo del partido siempre tuvo al Boat en actitud agresiva y dominante. Y así consiguió rápido abrir el marcador. Con la ventaja a su favor, lejos de retraerse o especular, siguió en la misma línea ofensiva, acorralando a Quilmes "C" contra su arco. Pero casi fortuitamente, en el que quizás fue el único descuido o distracción del CBC, Quilmes encontró el empate, que a todas luces era inmerecido. La reacción de las chicas del CBC fue inmediata, decidida y contundente: rápidamente se pusieron 2 a 1 y luego, el tercer y el cuarto gol llegaron uno atrás del otro. Sobre el final del partido anotaron el quinto. Fue un gran partido de todas las líneas, en las que se destacaron los rendimientos de Camila Tenembaum, Damiana Pinto, Catalina Tapia, Camila Pérez Johanneton y, por supuesto, la de la autora del triplete, Julieta Dabusti (el último de sus goles fue extraordinario, definiendo con categoría y frialdad, haciendo desparramar a la arquera visitante). El Boat Club llegó así a su quinta victoria en seis presentaciones, la cuarta consecutiva, y sigue invicto y en la segunda posición. Además, logró recortarle distancia al líder Universitario de La Plata "C", que dejó sus primeros dos puntos en el camino tras igualar 1-1 con Deportiva Francesa "B". De esta manera, el CBC quedó a tres puntos de la cima, aunque con un partido menos (el suspendido de la fecha 5 frente a Country Mi Refugio). El once inicial del CBC fue: Romina Guerrero (arquera); Candela Corrata, Florencia Núñez, Camila Tenembaum, Constanza Santini (capitana), Sofía González, Damiana Pinto, Catalina Tapia, Camila Pérez Johanneton, Julieta Dabusti y María Eugenia Díaz. Completaron el plantel Lucía Barczyñsky, Romina Catardi, Oriana Comuzzi, Marina Del Molino, Karen Farías, Agustina Ibáñez, Candelaria Noir y Josefina Pérez Johanneton. Los restantes resultados de la fecha fueron: Country Mi Refugio 0-0 Ferro Carril Oeste ´´C´´; Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora ´´B´´ 4-2 Club San Fernando ´´D´´; Camioneros ´´B´´ 1-0 Nueva Chicago; St. Brendan´s ´´B´´ 0-3 San Luis ´´B´´; y Quilmes ´´D´´ 2-4 Luján Rugby Club. La próxima jornada se jugará este sábado 26, cuando el Campana Boat Club será visitante ante Quilmes "D", que está séptimo en la tabla con un andar errático: 3 victorias y 4 derrotas. Los restantes encuentros serán: Luján Rugby Club vs. St. Brendan´s ´´B´´, San Luis ´´B´´ vs. Camioneros ´´B´´, Nueva Chicago vs. S.A.G.L.Z. ´´B´´, San Fernando ´´D´´ vs. Deportiva Francesa ´´B´´, Universitario de La Plata ´´C´´ vs. Country Mi Refugio, y Ferro Carril Oeste vs. Quilmes ´´C´´. DIVISIONES INFERIORES -Intermedia: Derrota 3 a 1 (gol de Candelaria Noir) -Quinta: Victoria 2 a 1 (goles de Martina De La Barrera y Delfina Fernández Palazuelo) -Sexta: Empate 2 a 2 (goles de María Luz Balerio Echeverría y Florencia González) -Séptima: Victoria 5 a 1 (goles de María Luz Balerio Echeverría, María del Pilar González, Valentina Núñez, y María Paz Pérez Johanneton -2-).

SE HIZO FUERTE ANTE LOS MEJORES. MARÍA EUGENIA DÍAZ, AUTORA DE UNO DE LOS GOLES DEL CBC, DISPUTA EL BALÓN ANTE LA MARCA DE LAS JUGADORAS QUILMEÑAS.





Hóckey sobre Césped:

Las chicas del CBC ganaron, gustaron y golearon

