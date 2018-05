En 2017, las automotrices invirtieron U$S 1.000 millones en la provincia

La cifra incluye a Campana, donde está radicada la terminal de Honda Motors. "Tenemos muy buenas expectativas para 2018", dijo el Ministro Tizado, que estima estará vinculado a la exportación, sobre todo al mercado brasileño. Seis terminales automotrices y más de 600 empresas autopartistas constituyen a Buenos Aires como el polo automotriz de la Argentina. En el último año se materializaron inversiones por más de 1000 millones de dólares, sumando las plantas de Campana (Honda), Zárate (Toyota), Pacheco (Ford y Volkswagen), El Palomar (Peugeot – Citroën) y Virrey del Pino (Mercedes-Benz). "Esto significa más producción en una industria que crece y multiplica los puestos de trabajo", destacó el Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, luego de participar junto al Presidente Macri y empresarios del sector automotriz, de la mesa sectorial organizada por el Ministerio de Producción de la Nación en Córdoba. En Argentina, hay más de 70 mil personas que trabajan en el sector automotriz. De estos empleos, 40 mil son en la Provincia de Buenos Aires. En el primer cuatrimestre de 2018 la producción superó las 156 mil unidades (113 mil aportadas por las terminales de la provincia), 20% más respecto de igual período de 2017. Tras la reunión, Tizado adelantó que 2018 será un buen año para el sector: "Tenemos muy buenas expectativas para 2018. Estimamos que es una industria que va a crecer impulsada por la recuperación de Brasil, pero también por los nuevos destinos de exportación incorporados en los últimos años. Las terminales de la Provincia son reconocidas a nivel mundial por la fabricación de camionetas y este es un mercado con muchísima proyección internacional". Honda apuesta a autos y motos Honda tiene en Campana la única planta del país donde conviven la producción de un auto (la monovolumen HR V) con la de motocicletas, 9 versiones en total. Tras haber invertido U$S 300 millones para iniciar su producción de autos en Campana en 2011 con un modelo que estaba en su fase final (la generación anterior del City), sumó otros U$S 25 millones para empezar a producir a partir del 2015 la HR V, vehículo pensado inicialmente para ser exportado mayormente a Brasil y que finalmente tuvo una gran aceptación en el mercado local. A fines del año pasado, las proyecciones de la empresa eran alcanzar las 20 mil unidades fabricadas durante el 2018.

En 2017, las automotrices invirtieron U$S 1.000 millones en la provincia

