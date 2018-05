La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/may/2018 Redescubriendo a Spinetta







Tras la exquisita puesta de marzo pasado, este sábado por la noche en el espacio cultural "Arte&Otra Cosa" la pediatra Andrea Giana presenta el unipersonal "Ojos de Papel – Volumen 2". "Esto es para Andrea", dijo Claudia Taranto cuando su esposo, Osvaldo Croce le mostró el nuevo libro que había comprado: "Luis Alberto Spinetta", del ilustrador mendocino Luis Scafati. Así, en marzo pasado, vio la luz "Ojos de Papel": con la dirección de Osvaldo, junto a la pediatra Andrea Giana, los tres montaron en el living de Arte&Otra Cosa un exquisito espectáculo basado en la lectura de canciones y poemas de Luis Alberto Spinetta. "Conocía algo de su obra, había escuchado sus canciones en otra época de mi vida. Al recibir la invitación de Claudia y Osvaldo, y al ponerme a leer de nuevo esas canciones, cobraron otro significado para mí ahora. Fue como redescubrirlas, y también descubrir que Luis Alberto tiene una obra muchísimo más extensa de lo que suponía", explica Giana sobre la experiencia. Este sábado, a las 21, en Castelli 532, tendrá lugar "Ojos de Papel – Volumen 2". Giana recorrerá nuevas letras que, inesperadamente, se potencian por la ausencia de las melodías compuestas por el autor, los acertados colores aportados por Giana, y el clima de toda la puesta en escena. "La de Spinetta es una obra genial, y me encanta ponerme en la boca sus canciones. Como no ser cantar, las digo", resume la médica devenida en actriz vocacional. Giana empezó a incursionar en el teatro hace 5 años: "Casi de casualidad -recuerda- me sumé al grupo de teatro del Círculo Médico de Campana que se armó en el teatro La Rosa, bajo la dirección de Javier Marisaldi. Me fui involucrando de a poco, cada vez más, hasta que el año pasado por intermedio de una amiga Mauro Montero me convocó para representar "Compañía",de Eduardo Rovner, y quedé enganchada en su taller", dice con una sonrisa mientras se toca las manos, acomodándose sus anillos. Dicen que uno de ellos lleva "inscripto un signo del alma".



La Dra. Andrea Giana, sensible intérprete de la poética de Spinetta. (Foto: C. Taranto)



