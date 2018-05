El Tricolor se impuso en sets corridos como local y no le pierde pisada a los líderes de la División de Honor. Por la séptima fecha de la División de Honor 2018, Ciudad de Campana derrotó el sábado por la noche a Universidad de Buenos Aires (UBA) en sets corridos y de esa manera extendió a cinco victorias consecutivas su racha actual en el máximo nivel de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). El equipo dirigido por Miguel Mudir se impuso como local con parciales de 25-19, 25-20 y 25-13 para dar cuenta de la UBA y mantenerse a tiro del líder Estudiantes de La Plata, que superó como visitante a Estudiantil Porteño. Ante la UBA, en el gimnasio de Chiclana 209, el Tricolor contó con una buena actuación del armador Alejandro Araya, quien encontró positivas combinaciones por el centro, donde Maximiliano Scarpin e Iván Postemsky hicieron diferencias. La formación titular se completó con el opuesto Lucas Gregoret, los puntas Mauricio Viller y Facundo Funes y el líbero Michele Verasio. Sin tiempo para descansar, el CCC enfrentaba anoche, al cierre de esta edición, como visitante al complicado River Plate en el partido que abría la octava fecha. FECHA 7. Los resultados de la séptima jornada fueron los siguientes: San Lorenzo 1-3 Boca Juniors; Ciudad de Campana 3-0 UBA; Club Italiano 3-0 Ferro Carril Oeste; Ciudad de Buenos Aires 3-1 Bella Vista; Estudiantil Porteño 1-3 Estudiantes (LP); Municipalidad de Lomas de Zamora 3-0 River Plate; Universidad Abierta Interamericana 3-0 Náutico Hacoaj; UNLaM 0-3 Vélez Sarsfield. POSICIONES: 1) Estudiantes (7-0), 19 puntos; 2) UAI (6-1), 18 puntos; 3) Ciudad de Campana (5-2), 16 puntos; 4) Ciudad de Buenos Aires (5-1), 14 puntos; 5) Boca Juniors (4-3), 14 puntos; 6) River Plate (5-2), 13 puntos; 7) Ferro Carril Oeste (4-2), 12 puntos; 8) Club Italiano (4-3), 12 puntos; 9) Vélez Sarsfield (3-4), 10 puntos; 10) Municipalidad de Lomas de Zamora (3-3), 9 puntos; 11) Náutico Hacoaj (3-4), 9 puntos; 12) San Lorenzo (2-3), 4 puntos; 13) Estudiantil Porteño (1-6), 4 puntos; 14) UBA (1-6), 3 puntos; 15) UNLaM (0-6), 1 punto; 16) Bella Vista (0-7), sin puntos. FECHA 8. Esta jornada comenzaba anoche con el choque entre River Plate y Ciudad de Campana. Hoy, en tanto, jugarán Club Italiano vs. Estudiantil Porteño. Mientras que el resto de los partidos se disputarán mañana miércoles: Bella Vista vs. Universidad Abierta Interamericana; Estudiantes (LP) vs. Ciudad de Buenos Aires; Ferro Carril Oeste vs Boca Juniors; Náutico Hacoaj vs Lomas de Zamora; UBA vs. UNLaM y Vélez Sarsfield vs. San Lorenzo

DE LA UBA A RIVER. ANOCHE, AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN, EL CCC VISITABA AL MILLONARIO POR LA OCTAVA FECHA.



Voley:

Ciudad de Campana le ganó a la UBA y sumó su quinta victoria consecutiva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: