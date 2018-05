El XV Tricolor se impuso 44-20, cosechó su quinto triunfo en fila y se mantiene al frente de la Zona B de la Tercera División. Por la quinta fecha de la Zona B de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana derrotó 44-20 como local a Sociedad Hebraica y de esa manera extendió su racha positiva a cinco triunfos en cinco presentaciones para continuar como líder con 24 puntos. En esta oportunidad, el equipo dirigido por César Gigena formó con Carlos Saya, Leonardo Vega, Ariel Molina; Laureano Salas, Andrés Moreno; Carlos Díaz, Gabriel Pujol, Adrián Lugo; Martín Lescano, Juan Calvi; Lorenzo Domínguez, Julián Agostino, Alexis Vélez, Facundo Cerdá; Nazareno Alaguibe. El encuentro fue parejo en los primeros 15 minutos (10 iguales, con penal y try por cada lado), pero empezó a romperse a los 18, cuando Juan Calvi anotó el primero de sus tres tries en el primer tiempo. Es que en los diez minutos finales, el CCC llegó tres veces al ingoal visitante: Calvi en dos oportunidades y Ariel Molina en otra dejaron el marcador 32-10 a favor del Tricolor. Así, en el segundo tiempo, a pesar de la amarilla que vio Laureano Salas y el descuento de Sociedad Hebraica, Ciudad de Campana pudo controlar el juego y liquidarlo con tries de Carlos Díaz y Adrián Lugo, lo que le permitió asegurarse también el punto bonus (al marcar tres o más tries que su rival). Nuevamente, el apertura Juan Calvi fue el máximo anotador del CCC con 24 puntos, producto de tres tries, tres conversiones y un penal. El próximo compromiso del Tricolor será el 2 de junio cuando visite a Beromama por la sexta fecha de esta Tercera División de la URBA. RESULTADOS FECHA 5: Berisso 14-26 Floresta; Rivadavia Lobos 20-17 Ezeiza; Mercedes 17-10 Almafuerte; Ciudad de Campana 44-20; y Los Pinos 31-24 Beromama. Libre: Porteño de General Rodríguez. POSICIONES: 1) Ciudad de Campana, 24 puntos; 2) Los Pinos, 20 puntos; 3) Mercedes Rugby, 19 puntos; 4) Beromama, 15 puntos; 5) Floresta Rugby, 10 puntos; 6) Berisso Rugby, 9 puntos; 7) Sociedad Hebraica, 8 puntos; 8) Porteño, 6 puntos; 9) Rivadavia Lobos, 5 puntos; 10) Almafuerte, 1 punto; 11) Ezeiza Rugby, 1 punto.

UNA GRAN TARDE. EL APERTURA JUAN CALVI MARCÓ 24 DE LOS 44 PUNTOS DE CIUDAD DE CAMPANA, PRODUCTO DE TRES TRIES, TRES CONVERSIONES Y UN PENAL



Rugby:

El CCC también venció a Sociedad Hebraica y confirmó su liderazgo

