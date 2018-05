El defensor Cristian Ansaldi y el volante Maximiliano Meza terminaron siendo las sorpresas. Esta semana, todos los convocados se reunirán en el predio de Ezeiza. Se terminó el tiempo de las especulaciones: ayer al mediodía, el entrenador Jorge Sampaoli confirmó los 23 jugadores convocados para representar a Argentina durante la Copa del Mundo "Rusia 2018". Y en esa lista, las mayores sorpresas fueron las presencias del lateral del Torino, Cristian Ansaldi, y del volante de Independiente, Maximiliano Meza. "La situación de Ansaldi es porque es un lateral que puede jugar por las dos bandas, y que un jugador que todavía no puede entrenar es Mercado, entonces se decantó el análisis sobre Cristian", explicó Sampaoli durante la conferencia de prensa celebrada en el predio "Julio Grondona" de Ezeiza. En tanto, sobre Meza afirmó: "Lo de Maxi tuvo que ver con un jugador que es muy polifuncional por las bandas y por adentro". Por otro lado, Sampaoli confesó que los elegidos para ir al Mundial de Rusia son los que más cerca están de sus pensamientos: "Soy un agradecido a todos los jugadores que acompañaron este proceso. Para nosotros, fue determinante el análisis final. Y tengo en claro que los que están en la lista, son los que están más cerca de la idea que venimos manejando", afirmó. Y ya mirando el Mundial señaló: "Necesito un equipo que no tenga miedo a jugar la competencia. Vamos a apostar a la cultura del juego. La idea mía es lograr una Argentina que aproveche las capacidades de los jugadores que están citados. Me siento muy representado por los convocados". En la lista de 23 jugadores que conformó el entrenador, hay 12 mayores de 30 años y ocho que repiten respecto a "Brasil 2014". En ese sentido, Sampaoli manifestó: "No me imaginé un recambio, quería conocer a los jugadores y elegí características, no me fijé si habían ganado, si habían perdido, si estuvieron mucho tiempo, sino por mi estilo de juego para poder cumplirlo". Además, no esquivó la presión que los hinchas le imponen al equipo albiceleste de cara al próximo Mundial de Rusia 2018 y admitió, por primera vez, que sus dirigidos son "candidatos" para el título: "Mi candidato es Argentina, como hincha lo que generan estos jugadores me hace pensar eso, porque se va a generar algo muy bueno. Nosotros estamos obligados a conmover a todo un país. Ojalá que lo podamos hacer de la forma que queremos", remarcó. LOS 23 ELEGIDOS POR SAMPAOLI ARQUEROS: Sergio Romero (Manchester United de Inglaterra), Wilfredo Caballero (Chelsea de Inglaterra) y Franco Armani (River). DEFENSORES: Gabriel Mercado (Sevilla de España), Federico Fazio (Roma de Italia), Nicolás Otamendi (Manchester City de Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Ajax de Holanda), Marcos Rojo (Manchester United de Inglaterra), Javier Mascherano (Hebei Fortune de China), Eduardo Salvio (Benfica de Portugal), Marcos Acuña (Sporting Lisboa de Portugal) y Cristian Ansaldi (Torino de Italia). MEDIOCAMPISTAS: Manuel Lanzini (West Ham de Inglaterra), Lucas Biglia (Milan de Italia), Giovani Lo Celso (PSG de Francia), Éver Banega (Sevilla de España), Ángel Di María (PSG de Francia) y Maximiliano Meza (Independiente). DELANTEROS: Lionel Messi (Barcelona de España), Cristian Pavón (Boca Juniors), Paulo Dybala (Juventus de Italia), Sergio Agüero (Manchester City de Inglaterra) y Gonzalo Higuain (Juventus de Italia).



Camino al Mundial:

Argentina ya tiene a sus 23 jugadores para la Copa del Mundo "Rusia 2018"

