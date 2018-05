El piloto de nuestra ciudad supo resistir los embates de Agustín Canapino y Matías Rossi, terminó en la cuarta posición y logró así su mejor actuación de la temporada con el Renault. El ganador fue Bernardo Llaver, con Chevrolet Cruze. En su mejor actuación de la temporada, el campanense Matías Milla terminó en la cuarta posición de la cuarta fecha del campeonato de Súper TC2000 que se disputó en el Circuito Internacional de Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis. Después de un gran sábado, el piloto de nuestra ciudad largó con su Renault Fluence #23 desde el quinto puesto y rápidamente, en la primera parte de la carrera, logró superar a José Manuel Urcera (Citroen C4) para quedar en cuarto lugar. Mientras tanto, Bernando Llaver (Chevrolet Cruze) ya demostraba que iba a ser inalcanzable tanto para Martín Moggia (Renault Fluence) como para Julián Santero (Toyota Corolla), 2º y 3º respectivamente. Así, lo más emocionante de la prueba lo aportaron Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Matías Rossi (Toyota Corolla), quienes partieron desde el fondo de la grilla (15º y 21º, respectivamente), pero rápidamente fueron ganando y ganando posiciones hasta llegar a la cola de Milla. Sin embargo, después de haberse demostrado muy superiores al resto de los autos, no pudieron con el campanense del equipo Sportteam. Canapino, de arrasador andar, lo intentó una y otra vez, pero no lo logró. Y en las últimas dos vueltas fue superado por Rossi, quien también lo buscó a Milla y hasta consiguió superarlo en una maniobra de la que el campanense se recuperó rápidamente porque el de Toyota se excedió en el sobrepaso. Así, la bandera a cuadros encontró al "Negro" en el cuarto puesto, una posición que le permitió redondear su mejor actuación de la temporada y, además, llevarse 14 puntos de Potrero de los Funes para quedar 12º con 21 unidades en el campeonato de pilotos. "Hicimos una carrera excelente", señaló Milla tras bajarse de su Renault Fluence. "No tuvimos errores durante el fin de semana. Equiparamos el chasis con el motor. Sinceramente no tuvimos un buen motor el fin de semana, la categoría me ayudó a mejorarlo, lo pudimos lograr. Corrí con la soga al cuello toda la carrera, porque en lo rápido era un auto muy peligroso y en lo lento fui perdiendo grip. Después se me vino Canapino, sabía que Rossi estaba atrás y logramos aguantar", agregó el piloto de nuestra ciudad. "Es un cuarto puesto que nos viene bárbaro. Le quiero agradecer a todo el Sportteam. Es para ellos este trabajo. Me dieron un auto que ya estaba guardado, ya dado de baja y poder terminar adelante de los autos oficiales hoy es muy meritorio", cerró "el Negro" en diálogo con Carburando. La carrera fue ganada por Llaver y detrás, en los puestos puntuables, llegaron: 2) Moggia; 3) Santero; 4) Milla; 5) Rossi; 6) Canapino; 7) Urcera; 8) Damián Fineschi (Toyota Corolla); 9) Facundo Ardusso (Renault Fluence); 10) Facundo Chapur (Citroen C4); 11) Matías Muñoz Marchesi (Peugeot 408); y 12) Néstor Girolami (Peugeot 408). De esta manera, el campeonato de pilotos sigue siendo liderado por Ardusso con 97 puntos, mientras que en la segunda posición se ubica Canapino con 64. Más atrás aparecen Leonel Pernía, con 56; Llaver, con 54; y Rossi, con 49. La próxima carrera del Súper TC2000 será el 3 junio en el veloz autódromo de Rafaela, donde se disputará la quinta fecha de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional.

SE HIZO FUERTE ANTE LOS MEJORES. EN EL ÚLTIMO TERCIO DE LA CARRERA, EL CAMPANENSE RESISTIÓ LOS EMBATES DEL CHEVROLET CRUZE DE AGUSTÍN CANAPINO Y DEL TOYOTA COROLLA DE SU AMIGO MATÍAS ROSSI.

Súper TC 2000 en Potrero .

Impresionante tarea de @matumilla . Con un Renault particular del @EquipoSportteam se destacó durante todo el finde semana . Demostró que con un buen auto no se olvido de manejar pic.twitter.com/1422tlkIgH — mauriciomansilla (@mansillamauri) 21 de mayo de 2018 P4 sin pena ni gloria, le quiero dedicar este resultado a mi @EquipoSportteam también a @javier Ciabatari que nos da una mano grande y destacar el gran trabajo de @lfp45 crack (Leo Pane) pic.twitter.com/lJIdisJIg8 — matias nicolas milla (@matumilla) 20 de mayo de 2018 DESPRENDIMIENTO Este patín de piso que ven en la foto5 (pesaba 200 gramos) impactó e ingresó en el auto de @AgustinCanapino cuando venía detrás de Milla!!

Afortunadamente, le pegó en el abdomen al piloto de Chevrolet sino estaríamos hablando de otra cosa! pic.twitter.com/09xHhlqF9B — Matías Pollio (@MatiasPollio) 20 de mayo de 2018

Automovilismo - Súper TC2000:

Gran performance de Matías Milla en Potrero de los Funes

