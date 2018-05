Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 22/may/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 22/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

NUEVAS EXPORTACIONES: La Argentina logró la apertura de mercados de arándanos a Tailandia y de lentejas, arvejas y cebada a Corea del Sur.- FRENO AL TARIFAZO: el proyecto para ponerle un techo a la suba de los servicios públicos será tratado en un plenario de comisiones en el Senado este martes.- MARCHA GREMIAL: opositores convocaron este lunes a una movilización al Obelisco para el próximo 25 de Mayo.- DENUNCIA DE ABUSO: una soldado voluntaria del Batallón de Ingenieros 1 denunció que fue víctima de un abuso sexual por parte de otro soldado.- DESCONOCEN EL TRIUNFO: El Grupo Lima, del que Argentina forma parte, desconoció la legitimidad del proceso electoral en Venezuela.- FRENO AL TARIFAZO Luego de su aprobación en Diputados, el proyecto para ponerle un techo a la suba de los servicios públicos será tratado en un plenario de comisiones en el Senado convocado para este martes en el salón Illia del Congreso. El jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, anticipó que las comisiones de la Cámara alta se encaminan a firmar el dictamen del proyecto impulsado por la oposición. El rionegrino dijo que "no hay propuesta alternativa del Gobierno Nacional así que ratificamos nuestro planteo del miércoles último y firmaremos el dictamen del proyecto tal cual vino de Diputados". En esa línea, gobernadores del PJ no asistirían al plenario y le allanarían el camino a sus senadores para firmar el dictamen. MARCHA GREMIAL Gremios opositores convocaron este lunes a una movilización al Obelisco para el próximo 25 de Mayo en rechazo de un posible acuerdo con el FMI, así como de la política económica del Gobierno nacional. De la convocatoria participaron los dirigentes de Camioneros Pablo Moyano y el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, junto sindicatos enrolados en la llamada Corriente Federal y en las dos CTA. DENUNCIA DE ABUSO El Ejército informó que el día 16 de mayo una soldado voluntaria perteneciente al Batallón de Ingenieros 1 con asiento en la ciudad santafesina de Santa Tomé denunció ante sus superiores que fue víctima de un abuso sexual por parte de otro soldado. Según un comunicado de la Secretaría General del Ejército, el acusado es un soldado voluntario enrolado en el mismo batallón que la denunciante y ya fue trasladado en calidad de detenido por la Policía Federal. Inmediatamente después de recibida la denuncia de la soldado, el jefe del batallón notificó a la autoridad judicial y autorizó el ingreso del personal de la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe para realizar el correspondiente peritaje. DESCONOCEN EL TRIUNFO El Grupo Lima, del que Argentina forma parte, desconoció la legitimidad del proceso electoral en Venezuela y propuso a los organismos financieros internacionales y regionales no otorgar préstamos a ese gobierno. Mediante comunicado de prensa difundido por la Cancillería, el grupo manifestó: "No reconocer la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente". Asimismo, acordó reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela y reiteran su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria reflejada en la migración masiva de venezolanos. NUEVAS EXPORTACIONES La Argentina logró la apertura de mercados de arándanos a Tailandia y de lentejas, arvejas y cebada a Corea del Sur. Luego de la gestión realizada del Ministerio de Agroindustria, a través de la Secretaría de Mercados Agroindustriales, a cargo de Marisa Bircher, y del Senasa, se confirmó la habilitación para la exportación desde nuestro país.



