Breves Deportivas

MOTO GP; MARQUEZ OTRA VEZ: El español Marc Márquez (Honda) se impuso en el Gran Premio de Le Mans.- COPA LIBERTADORES: Racing Club enfrenta como visitante a Cruzeiro de Belo Horizonte.- COPA ARGENTINA: Platense, reciente campeón de la Primera B Metropolitana, superó 1-0 a Belgrano de Córdoba.- PRIMERA B NACIONAL: San Martín de Tucumán y Sarmiento de Junín son los finalistas del Reducido por el segundo ascenso.- PRIMERA C: hoy se disputará la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana.- LIGA NACIONAL DE BÁSQUET: El domingo se disputaron los segundos juegos de las series de Cuartos de Final.- NADAL, OTRA VEZ Nº 1: El español recuperó el primer puesto del ranking mundial con su victoria sobre Alexander Zverev.- GANARON PELLA Y CORIA: el bahiense Guido Pella superó al alemán Dominic Koepfer, en tanto que Federico Coria venció a Nicolás Kicker. COPA LIBERTADORES Esta noche, Racing Club cierra su participación en el Grupo E de la Copa Libertadores cuando enfrente como visitante desde las 21.30 a Cruzeiro de Belo Horizonte. La Academia ya está clasificada a Octavos de Final, pero para asegurarse la primera posición de su zona necesita hoy un empate. COPA ARGENTINA Por la primera fase del certamen, Platense, reciente campeón de la Primera B Metropolitana, superó 1-0 a Belgrano de Córdoba en cancha de Banfield y avanzó a los 16vos de Final. PRIMERA B NACIONAL San Martín de Tucumán y Sarmiento de Junín son los finalistas del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. El equipo tucumano le ganó 3-0 como local a Agropecuario de Carlos Casares, mientras que Sarmiento venció 4-2 como visitante a Brown de Adrogué. PRIMERA C Con ventaja deportiva para los mejores clasificados, hoy se disputará la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana. Los cruces son: Central Córdoba de Rosario (2º) vs Cañuelas (9º), Argentino de Quilmes (3º) vs Deportivo Merlo (8º), Lujan (4º) vs Midland (7º) y J.J. Urquiza (5º) vs Alem (6º). LIGA NACIONAL DE BÁSQUET El domingo se disputaron los segundos juegos de las series de Cuartos de Final con los siguientes resultados: San Lorenzo 102-82 Obras Sanitarias (serie 1-1); Instituto de Córdoba 97-93 Quimsa de Santiago del Estero (2-0); San Martín de Corrientes 79-77 Gimnasia de Comodoro (1-1); y Atenas de Córdoba 72-76 La Unión de Formosa (1-1). NADAL, OTRA VEZ Nº 1 El español Rafael Nadal recuperó el Nº 1 del ranking mundial tras conquistar el título en el ATP Masters 1000 de Roma con su victoria 6-1, 1-6 y 6-3 sobre el alemán Alexander Zverev. El mejor argentino en ese listado es el tandilense Juan Martín Del Potro, quien ocupa el 6º puesto. Además, en el Top 100 se encuentran: Diego Schwartzman (12º), Leonardo Mayer (43º), Federico Delbonis (66º), Guido Pella (81º) y Nicolás Kicker (84º). GANARON PELLA Y CORIA En la semana previa a Roland Garros, el bahiense Guido Pella superó 6-3 y 6-4 al alemán Dominic Koepfer por la primera ronda del ATP 250 de Geneva. Ahora, en segundo turno jugará con el estadounidense Sam Querrey. En tanto, en el ATP 250 de Lyon, en duelo de argentinos, Federico Coria (que ingresó al cuadro principal como Lucky Loser) venció 4-6, 6-1 y 7-5 a Nicolás Kicker. Así sumó su primera victoria en el circuito ATP y se convirtió en el único argentino en avanzar a la segunda ronda en este torneo. Es que Horacio Zeballos perdió 6-4 y 6-2 ante el serbio Dusan Lajovic, mientras que Federico Delbonis cayó 6-7, 7-5 y 6-4 con el moldavo Radu Albot. MOTO GP: MARQUEZ OTRA VEZ El español Marc Márquez (Honda) se impuso en el Gran Premio de Le Mans y aumentó su ventaja en el campeonato mundial de Moto GP: ahora suma 95 puntos y le sacó 36 de diferencia a su escolta Mark Viñales (Yamaha). El podio de esta carrera disputada en Francia lo completaron los italianos Danilo Petrucci (Ducati) y Valentino Rossi (Yamaha).



Breves Deportivas

