Funciones de la Vitamina E

Vitamina E y colesterol La Vitamina E regula los niveles de los dos tipos de colesterol, el LDL (el malo) y el HDL (el bueno). En realidad, existen algunos mitos sobre el colesterol que últimamente se vienen desmintiendo sobre la base de que lo realmente importante es mantener equilibrados los niveles de ambos, y no el simple hecho de que el llamado colesterol malo tenga altos niveles. Vitamina E, corazón y sistema circulatorio La Vitamina E tiene cierto poder para dilatar los conductos sanguíneos, de manera que favorece una circulación más fluida de la sangre. Además, estimula la producción de orina (lo que reduce el edema) y esto hace que baje la presión de los líquidos en el organismo y como consecuencia, la presión sanguínea. Vitamina E y sistema inmunitario La Vitamina E aumenta la producción de linfocitos (nuestros guerreros particulares) y refuerza la respuesta inmunológica frente a agentes infecciosos. Puesto que, con la edad, la eficacia inmunitaria disminuye, la Vitamina E juega un papel particularmente importante en el caso de personas de edad avanzada. Además, gracias a su acción antioxidante, reduce los efectos perjudiciales del tabaco, el estrés, la contaminación o la excesiva exposición a los rayos ultravioleta y se le atribuyen propiedades preventivas del cáncer. Vitamina E y deporte La Vitamina E es una buena aliada cuando se trata de hacer deporte y cuando se trata de mantener el sistema muscular en buen estado, ya que ayuda a los músculos a disponer de mayor cantidad de energía (glucógeno), de oxígeno, de fuerza y rendimiento. Vitamina E y mujer La Vitamina E también lleva a cabo importantes funciones en la salud sexual de la mujer. Por un lado, parece ser un preventivo del cáncer de mama. Por otra parte, regula la menstruación y reduce algunos síntomas de la menopausia como los sofocos. También estimula la fertilidad masculina. CARENCIA DE VITAMINA E No existe una enfermedad directamente relacionada con una deficiencia de Vitamina E y, de hecho, es muy complicado padecer déficit a no ser que existan circunstancias especiales o mala absorción. Pero, al mismo tiempo, mantener niveles insuficientes de esta vitamina puede causar, de manera indirecta (como casi todo lo que ocurre en nuestro interior), distintos tipos de trastornos, desde leves a graves como anomalías neurológicas. Algunos síntomas de carencia de vitamina E son: - Falta de apetito sexual - Fatiga -Anemia - Tejido muscular anormal - Aumento de plaquetas - Problemas hepáticos o cardíacos - Infertilidad Aunque, como hemos dicho, es difícil que se produzca un estado carencial en circunstancias normales de salud, sí existen casos específicos o situaciones determinadas que requieren mayores niveles de esta vitamina.



Funciones de la Vitamina E

