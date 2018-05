El paro docente se sintió en nuestra ciudad

Inspección Escolar habló de un 70% de acatamiento en todos los niveles. SUTEBA Campana la ubicó en el 85%. La huelga continúa hoy. En Capital Federal confluirá la Marcha Federal, en reclamo por la convocatoria de la paritaria nacional. Las escuelas del territorio bonaerense volvieron este martes a ser escenario de un nuevo paro docente. La primera de las dos jornadas de huelga -la protesta continúa hoy - fue contundente: las fuentes consultadas por La Auténtica Defensa hablan de un porcentaje superior al 70% de adhesión en los niveles inicial, primario y secundario. A la espera de un acuerdo paritario que parece estar suspendido en el tiempo (hace un mes que no hay contactos formales) el Frente de Unidad Docente desplegó el quinto día de paro del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a la Inspección Distrital, el acatamiento rondó el 70%. Señaló además que casi todos los establecimientos de la ciudad permanecieron abiertos. Por su parte, SUTEBA Campana elevó el porcentaje de docentes que se plegaron a la huelga al 85%. Su secretaria general, Lía Fernández, calificó como "muy importante" la jornada de protesta, que se completa este miércoles con otras 24 horas de huelga, ahora de alcance nacional, y la culminación de la Marcha Federal en Capital Federal. "Los docentes empiezan a tomar conciencia que la gobernadora Vidal y su gestión están en contra de la educación pública y en especial de los docentes, porque sus últimos mensajes fueron ninguneando la tarea docente, ni siquiera ya a las organizaciones (sindicales)", sostuvo. El reclamo de los docentes excede la suba salarial, cuya última oferta de alcance semestral había sido rechazada en la mesa de negociación; también se suman las jubilaciones de oficio, dificultades en el nombramiento de cargos y el cierre de cursos, entre otros frentes de conflicto. En tanto, el gobierno de Vidal, que ha venido entregando aumentos a cuenta, confirmó que tomará medidas destinada a evitar pérdidas de días de clases: descontará los días de paro. INSTITUTO 15 La Dirección del Instituto de Formación Docente y Técnica Nº15 de Campana señaló que el acatamiento al paro en dicha entidad de educación terciaria fue cercano al 75%, una cifra "bastante alta". Dicho promedio podría haber sido incluso superado en el turno nocturno, afirmó. Al mismo tiempo, aclaró que el Instituto mantuvo sus puertas abiertas durante todo el día para "garantizar" el derecho de los docentes de no parar e ir a trabajar. SE SUMAN PRIVADOS Sadop se sumará hoy a la jornada de protesta nacional en el marco del reclamo por la reapertura urgente de la Paritaria Federal Docente, libre y sin techo, y por la inclusión de la organización en la Mesa de negociación Nacional para hablar de salarios y discutir sobre condiciones de trabajo, formación y calidad educativa. "Mañana convocamos a paro por 24 horas y movilización", le confirmó anoche la secretaria general de SADOP Regional a LAD. El gremio de los docentes privados incluye entre las exigencias al gobierno nacional que se convoque de manera inmediata a las Cámaras Patronales, dueñas de los colegios privados, para reactivar la Comisión Negociadora de la Enseñanza Privada (CONEP). Asimismo, la organización reclama que se normalice el funcionamiento del Consejo Gremial de la Enseñanza Privada.

UNA ESTUDIANTE AGUARDA EN LA PUERTA DE LA ESCUELA 16. LA MAYORÍA DE LOS ALUMNOS DE LA CIUDAD NO TUVO CLASES. LA MEDIDA DE FUERZA CONTINÚA HOY PARA ACOMPAÑAR LA MARCHA FEDERAL.





HOY, LOS DOCENTES BONAERENSE SE PLEGARÁN A LA JORNADA DE PROTESTA NACIONAL POR LA REAPERTURA URGENTE DE LA PARITARIA FEDERAL DOCENTE. REPUDIO A LA REPRESIÓN EN EL SUBTE La secretaria general de SUTEBA Campana, Lía Fernández, manifestó su rechazo y el de su sindicato a la represión policial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra los trabajadores del subte porteño. "Es total nuestro repudio hacia la violencia y encarcelamiento de los metrodelegados", afirmó la referente gremial, quien exigió al mismo tiempo la liberación de los detenidos.

El paro docente se sintió en nuestra ciudad

