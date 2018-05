"Poniendo el Pecho": emotivo encuentro en el Colegio Armonía

Elizabeth Del Ré presentó su primer libro, donde su lucha contra el cáncer y cómo enfrentar la vida son claves por las que atraviesa la obra. "El libro puede ser una herramienta y un recurso para tantas personas que atraviesan dificultades", explicó. El sábado por la tarde, en el Colegio Armonía, se realizó la presentación del primer libro de Elizabeth Del Ré: "Poniendo El Pecho". En un living ambientado, la escritora adelantó momentos claves de su vida, la dura situación que le tocó vivir y cómo supo afrontarla. Así, con Miriam Aquim a cargo de la entrevista y a través de imágenes seleccionadas, se fueron explicando detalles claves del libro. El proceso editorial estuvo a cargo de la cuñada de la autora, Anne, quien estuvo presente en el evento: "Es muy gratificante desde lo profesional y personal tener el libro realizado y recordar esa claridad que tiene para decir o repetir las cosas tal cual las había vivido", señaló. A su vez, destacó el capítulo "Del altar al inodoro" como aquel que más lo sorprendió. Luego agregó: "El libro puede ser una herramienta y un recurso para tantas personas que atraviesan dificultades y/o dolores, mostrarles que hay esperanzas y libertad de alguien que está mucho más allá de nosotros que es Dios". Elizabeth, justamente, hizo hincapié en la Fe en Dios y que no se enojó con él. "Más allá de la Fe que uno tiene, es la actitud que uno pone frente a algo. Es un libro para hombres y mujeres que le estén poniendo el pecho a algo", aseguró. Capítulos como "Víctima o protagonista", "Te presento a Mary", "Mis ángeles de guardapolvo blanco" y "Mi mar de Galilea" son algunos de los que fluyeron con simpleza afirmó. Otros, no tanto por las sensaciones que le atravesaban en el cuerpo. La escritora les agradeció a muchas personas a medida que avanzaba el encuentro; entre ellos, a sus "ángeles de guardapolvo blanco, celeste o uniforme rojo", sus médicos que la atendieron. "Para ellos soy un paciente más en la agenda, para mí son especiales", explicó. Algunos de ellos estuvieron presentes en el colegio, otros no, aunque se las arreglaron para estar, como el cirujano Dr. Luis Daveredeque, quien envió un video en el que la felicita por el trabajo. Su amiga Leila también tuvo unas palabras hacia Elizabeth: "Es un honor poder estar acá, compartiendo esta celebración a la vida, después de haber pasado momentos no tan buenos y ahora poder compartir este. Vivir no es simplemente transitar, sino honrar cada día la vida". Justamente, la escritora cantó con su amiga "Honrar la Vida", versión de Sandra Mihanovich con Lito Vitale. Otra canción que interpretó con su hijo al piano fue "Como si fuera mi último día", de Tercer Cielo. Por último, también sonó "Déjalo actuar", de Pablo Bedrossian. Al finalizar el evento "Mechas Solidarias Mercedes" tuvo un stand en el Colegio Armonía donde se acercaron las mujeres a cortarse mechones de pelo. En diálogo con La Auténtica Defensa, Sol Pérez, peluquera y referente de la asociación comentó: "Hace un año y tres meses que estamos con el proyecto. No tengo cáncer, no tengo a nadie en mi familia, pero por ejemplo la mamá de una amiga sí y lo viví muy cercano". Y agregó: "Poder ayudar de lo que yo sé y aconsejar no tiene precio". Pérez aun no había leído el libro, pero durante la charla "se sintió muy tocada con algunas cosas". Era una más entre las presentes que se llevaron el agradecimiento de Del Ré en el cierre: "Dios tenía una sorpresa para mí: que ustedes estén todos acá. Estoy muy feliz que sean parte de mi vida, que hayan hecho kilómetros para venir y por ser parte de este sueño".

TRAS LA PRESENTACIÓN, DEL RE ENTREGÓ Y FIRMÓ LIBROS. Y GUARDÓ EL MOMENTO.





MUCHOS VECINOS PRESENCIARON LA PRESENTACIÓN EN EL COLEGIO ARMONIA. "Volver a las fuentes de amor nos hace transitar mejor la vida" La Directora general del colegio Armonía, Nora Taret, se mostró visiblemente emocionada durante la presentación del libro. La fuerte creencia en la Fe, los amigos, Dios y la familia son valores que la representan: "Volver a las fuentes de amor nos hace transitar mejor la vida que nos toque. con lo bueno o regular. El libro más allá de la enfermedad es una apuesta a la vida, sobre cómo enfrentar los problemas", aseguró. Además, Taret comentó que Del Ré es una gran mujer, mamá de dos alumnos que se recibieron en la escuela y que hacía mucho tiempo que no la veía. "A veces el colegio tiene muchas familias que transitan momentos delicados y desde este espacio educativo siempre estamos dispuestos a disfrutar la oportunidad que se le da a un vecino, en este caso la presentación de un gran libro", señala. "Siento que yo aprendo de ella: yo también le pongo el pecho a la vida. Cada uno sabe en sí mismo cómo poner el pecho a las dificultes que tenemos en la cotidianeidad. Ojalá que movilice a mucha gente con los mensajes que dio, porque cada persona es diferente y vive las situaciones de manera distinta". #Ahora "Todo depende de la actitud y el humor que le pongas a la vida" --Elizabeth del Ré ??? #PoniendoElPecho pic.twitter.com/3Dbr8L00wg — Magui Felizia (@mawifelizia) 19 de mayo de 2018 #Ahora comienza la presentación del libro "Poniendo el Pecho" de Elizabeth del Ré en el Colegio Armonía pic.twitter.com/LvPYXwPWdQ — Magui Felizia (@mawifelizia) 19 de mayo de 2018

"Poniendo el Pecho": emotivo encuentro en el Colegio Armonía

