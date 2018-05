La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/may/2018 Desde el Estribo:

No sos un chamán

Por Fabiana Daversa







Despenalizar la tenencia de drogas fue una pésima idea de Aníbal Fernández que sólo incrementó el consumo de estupefacientes, dio vía libre a los mini- narcotraficantes y aumentó el delito cuyo móvil es el estado alterado de la conciencia. Es ilógico pensar que el consumidor esté en un marco de legalidad ante la posesión de drogas y quién se las provea, no. La maniobra política y legislativa tuvo como intención enmarcar a la Argentina como país seguro para los carteles y el narcotráfico, que crecieron y se multiplicaron en la gestión anterior como los panes y los peces del milagro crístico. Rosario es uno de sus búnkeres. Las legalizaciones han fracasado en países como Holanda, Portugal y en el estado de Colorado y no muestran señales de beneficiar en lo más mínimo al Uruguay. Quién ha tenido la posibilidad de visitar Montevideo en lo que va del año podrá observar más que nunca la desidia, gente durmiendo por la calle, el relajo de las costumbres de un país otrora fue considerado modelo de urbanidad. La falsa división entre drogas blandas y drogas duras, el marketing pernicioso que pone a la par la marihuana al cigarrillo, la desinformación general del uso del cannabis medicinal, la naturalización "hipposa" un modelo de vida ligado a la vida sana y natural, disfrazan y naturalizan un tema tabú del que nadie quiere hablar. Entiéndase: la droga mata, hace mal, no es cool, no beneficia a nadie y los que estamos de la vereda del frente no somos vejestorios caretas. El chamán que las utiliza para sus ritos no es un adicto ni las consume a diario. Hace un uso sagrado de la sustancia y está preparado para consumirla. No sos un chamán. Si te fumás un porro no lo hagas delante de tu hijo, si podés dejar de hacerlo será mejor para todos. Engorda, te quema las neuronas, te deja impotente. A la mujer le baja la tasa de fertilidad. Muchos crímenes se producen porque las drogas quitan las barreras inhibitorias que impiden que la conciencia actúe en tiempo y forma. El cigarrillo es otra porquería, pero contrariamente a lo que sucede con las demás drogas, su consumo está bajando en el mundo, para desesperación de las tabacaleras. La cocaína es tan poderosa que para quitártela del cuerpo necesitás no menos de 72 horas. Destruye las neuronas y a nivel energético permite que sufras influencias astrales de vibraciones inferiores. Las pastillas de éxtasis y las demás drogas de laboratorio actúan directamente en el hígado y los riñones, órganos que filtran las toxinas, desmenuzando sus tejidos. Jugáte por ser quién sos sin la necesidad de usar drogas, que amén de ser carísimas y enriquecer a los delincuentes, las terminás pagando con tu cuerpo, con tu mente y con tu espíritu.

