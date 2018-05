La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/may/2018 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Serpiente 1 - Energía del Miércoles 23/05/2018 - Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip







La serpiente, fuerza vital, despertar del instinto. Contacto con lo terrenal y la materia. Constancia, voluntad, esfuerzo, adaptabilidad. Kin 105- Serpiente 1. Hoy comienza un nuevo ciclo de aprendizaje de 13 días, al que llamamos trecena u onda encantada. este ciclo que inicia es muy fuerte, porque dentro de esta trecena se encuentran 10 portales cósmico, 10 días donde la energía se multiplica por 13. La Serpiente es la que nos marca el propósito de estos días donde tendremos que aprender a adaptarnos rápidamente a los cambios. Aprender a encontrar un punto medio entre lo material y lo espiritual, A poder cargar solo con lo necesario, no llenarnos de cosas materiales, que después cuesta mantener y nos aletarga el avance. Lo material nos deja muchas veces trabajando para sostenerlo y nos impide el disfrute y el poder hacer lo que queremos. A partir de mañana 24/5 y hasta el 2/6 inclusive todo se potencia!! A estar positivos porque si estamos fuera de eje, nos potenciamos negativamente y no vamos a poder adaptarnos a lo que vendrá. La Serpiente nos tendrá sexys, atrevidos, sexuales, porque es la energía kundalini, la energía sexual, la energía vital. Ojo con las infidelidades en estos días, la necesidad de encantar, va a ser fuerte. El deseo está en el aire y poder manifestarlo con la persona indicada es la mejor opción. También esta energía es la de la vendedora del calendario, así que aprovechen los que tengan negocios, o vendan cosas, este periodo, así pueden levantar un poco su economía, pero a estar atentos y no dispersarse, porque el enlazador en el Tono 2 nos puede tener distraídos, y gastar más de lo que se puede, o tener problemas de dinero, OJO!!! Además nos tendrá nostálgicos con cosas del pasado. El desafío de estos días es poder dar un cierre. Cierre de Ciclo. Días para canalizar todo de la mejor manera posible, porque entramos en el periodo más intenso del Tzolkin, entonces todo puede pasar!! Empieza la estación azul, la más fuerte de todas las estaciones porque en ella se encuentran una seguidilla de portales cósmicos, y el tubo vibracional que son 20 días de vibraciones muy fuertes, pasando por el centro de Tzolkin , que son las energías perro 13 y mono 1, el corazón mismo del calendario, estos días hasta e12/7 están amplificados. Estas trecena forman el castillo azul de caos y transformación. Son para transformar el conocimiento para poder entender mejor las cosas. que es lo que tenemos que hacer para estar en un lugar mejor, no se olviden que el año SEMILLA 12 es un año de rompimiento de estructuras que nos asfixian en lo social ,familiar y en lo político también. Muy mentales nos tendrá la serpiente, ojo con los enrosques!! Feliz miércoles para todos! IN LAK ECH!!

Alejandra Dip alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



