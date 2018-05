La UV Más Campana propone reabrir las paritarias municipales

"Haber cerrado una paritaria a agosto del año 2018 con sólo el 9% resulta ser insuficiente para los trabajadores municipales", explicaron los concejales. Los concejales Axel Cantlon, Rosa Funes y Carlos Gómez, integrantes del bloque de la UV Más Campana, solicitaron la reapertura de las paritarias municipales. "Desde el bloque vecinal presentamos permanentemente iniciativas para mejorar la situación de los trabajadores municipales. Ahora presentamos un proyecto para solicitar que se reabran las paritarias teniendo en cuenta el aumento de los precios que se producirá por la devaluación de la última semana", explicaron. A su vez, recordaron que en el acuerdo paritario entre el Sindicato y el Municipio se cerró en un 9% de aumento semestral hasta agosto de 2018 para todo el sector de trabajadores y remarcaron que después de lo ocurrido las últimas semanas, "el dólar tuvo una depreciación que impactará directamente en la inflación de los próximos meses". Y agregaron: "Solo en los primeros cuatro meses la inflación es del 9% y no parece existir indicios que en los próximos meses la situación inflacionaria mejore significativamente. Entonces, haber cerrado una paritaria a agosto del año 2018 con sólo el 9% resulta insuficiente para los trabajadores municipales que verán mermado sus ingresos con relación a la inflación". Además, los concejales explicaron que "también se encuentra en discusión las horas extras del personal municipal, donde actualmente se está revisando dicha situación conforme a una recomendación del Tribunal de Cuentas", una situación que podría "producir una baja en los ingresos de los trabajadores municipales". Por eso, consideraron que "resulta necesario evaluar la reapertura de las paritarias municipales para que los trabajadores municipales y por consiguiente, los jubilados municipales no vean mermado sus ingresos con relación a la inflación". Finalmente, concluyeron: "Nuestra propuesta es la única que se refiere a la situación de los trabajadores; el único proyecto que se trató sobre municipales en la última sesión del HCD es un convenio entre Sindicato Municipal y la Municipalidad; pero nunca se discutieron beneficios o mejoras salariales; sino que la propuesta sólo estaba destinada a obligar al Sindicato y a la Municipalidad a sentarse a negociar pero no sabemos qué es lo que iban a negociar".



La UV Más Campana propone reabrir las paritarias municipales

