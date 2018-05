Marisa Mansilla

Esta columna de literatura arrancó proponiendo pensar y recordar, traer del territorio de la infancia la presencia temprana de la literatura en nuestras vidas y "Caperucita Roja" fue el cuento clásico y tradicional del folklore europeo que sirvió para ese propósito, en la segunda aparición de "Te hago el cuento" hablamos de Shakespeare y de "El mercader de Venecia" y en la edición del pasado jueves 17 de mayo de la vigencia de otro clásico "Edipo Rey" de Sófocles. Nuestra literatura tiene también su clásico, leído y releído ya por diferentes generaciones de lectores en nuestro país y en el extranjero, y motivo de diversas y hasta encontradas críticas literarias: Jorge Luis Borges. Son múltiples y diversos los tópicos que nos ofrece tanto su poesía como su narrativa para llevar a cabo un análisis y siempre es necesario acotar y determinar con precisión a cuál de ellos nos vamos a dedicar así que la propuesta de hoy será "Las mujeres en la narrativa de Borges", haciendo un muy breve recorrido por algunos de sus cuentos más conocidos: "La viuda Ching, pirata" y "Hombre de la esquina rosada" en "Historia universal de la infamia"(1935), y "El muerto", "Emma Zunz" y "El Aleph" en "El Aleph"(1949),en una próxima entrega. SU MADRE Uno de los críticos literarios argentinos y profesor de Teoría y Análisis en la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Jorge Panesi, en su ensayo titulado "Mujeres : La ficción de Borges" se ocupa del tema comunicando al lector la ambigüedad buscada en el título de su ensayo, ya que no sólo se refiere a las mujeres vinculadas a él en la vida real ( su madre – a quien le dedica de forma conmovedora sus Obras Completas, que aquí abajo citaré con la intención de proyectar esa emoción- , su abuela Fanny Haslam, algunas amigas)que fueron la génesis o bien colaboraron en algunas de sus ficciones – o sea, quedaron del lado de afuera de las fronteras del relato -, y también aquellos personajes de ficción pertenecientes a determinados modelos de género femenino que son "seres verbales construídos con palabras y alejados de cualquier presunción de existencia real, incluidas estas últimas sí dentro de las fronteras del relato ficcional, es decir de sus cuentos. Ésta es la dedicatoria que escribe Boges a su madre encabezando sus Obras Completas : "A Leonor Acevedo de Borges // Quiero dejar escrita una confesión, que a un tiempo será íntima y general, ya que las cosas que le ocurren a un hombre les ocurren a todos. Estoy hablando de algo ya remoto y perdido, los días de mi santo, los más antiguos. Yo recibía los regalos y yo pensaba que no era más que un chico y que no había hecho nada, absolutamente nada, para merecerlos. Por supuesto, nunca lo dije : la niñez es tímida. Desde entonces me has dado tantas cosas y son tantos los años y los recuerdos. Padre, Norah, los abuelos, tu memoria y en ella la memoria de los mayores – los patios, los esclavos, el aguatero, la carga de los húsares del Perú y el oprobio de Rosas -, tu prisión valerosa, cuando tantos hombres callábamos, las mañanas del Paso del Molino, de Ginebra y de Austin, las compartidas claridades y sombras, tu fresca ancianidad, tu amor a Dickens y a Eça de Queiroz, Madre, vos misma. // Aquí estamos hablando los dos, et tout le reste est littérature, como escribió, con excelente literatura, Verlaine." PIRATA Y SABIA En su cuento "La viuda Ching, pirata" Borges antes de dedicarse al personaje de la viuda, relata como preámbulo la historia de dos piratas, la inglesa Mary Read y la irlandesa Anne Bonney que no sólo compartieron la profesión de "corsarias" sino finalmente la horca. Y en estas circunstancias expresaron opiniones que las corrían del modelo de género esperable para cualquier mujer del siglo XVIII. Mary Read dijo por ejemplo que "la profesión de pirata no era para cualquiera y que, para ejercerla con dignidad, era preciso ser un hombre de coraje, como ella". Anne Bonney, que deslumbraba al narrador por sus senos y cabello pelirrojo (recordemos el fatal enamoramiento de Borges de Norah Lange, luego esposa de Oliverio Girondo y que exhibía esas características físicas) le reprochó a su amante ya en la horca: "Si te hubieras batido como un hombre, no te ahorcarían como a un perro". Es decir que, claramente, se identifican a sí mismas en el marco de un género que no era el tradicionalmente asignado a su sexo. La viuda Ching, en cambio, llega a la piratería para vengar la doble traición finalmente llevada a cabo por el Emperador contra su marido y con severidad, rigor metódico y crueldad inquebrantables logra armar una flota que vence a las fuerzas del Imperio. Lejos de las explosiones verbales de sus pares europeas, la viuda Ching era mesurada, lacónica y severa, vengativa y perseverante en sus objetivos y atendiendo las imágenes de un eclipse lunar que le predestinaron una derrota militar "dejó de ser la viuda" adoptando otro nombre "Brillo de la Verdadera Instrucción", con el que se podría presuponer que una vez lograda la venganza por ella pergeniada, retorna al lugar más tradicional de lo femenino y se convierte en "la vieja mujer sabia" que puede iluminar a los demás con sus conocimientos y experiencia. PROSTITUTA Y OBJETO También en "Historia Universal de la Infamia" (un libro que publica Borges en 1935 cuando tenía 36 años), encontramos el cuento "Hombre de la esquina rosada". Es todavía un Borges muy joven y algo borrachín que frecuentaba los almacenes o boliches de distintos barrios, así como también algunos prostíbulos como él mismo lo expresa en una Carta publicada por el diario "Clarín" el 15 de octubre de 1996. "Hombre de la esquina rosada", escrito en 1927, llevó primero el título "Hombres que pelearon" y luego "Hombres de las orillas" y lo firma con el seudónimo de Francisco Bustos (nombre de uno de sus tatarabuelos) para no disgustar a su madre. "La Lujanera" que fue "porque sí" a dormir al rancho del narrador es el personaje femenino de este cuento. Mujer de Rosendo Juárez, un cuchillero ladero de un caudillo político, ella "las sobraba a todas" las otras mujeres del salón de Julia y que "con esos ojos…", "verla no daba sueño", según lo expresa el narrador. Sabe que tiene que estar al lado del hombre que pueda protegerla y así como se abraza a Rosendo Juárez, lo despreciará y se colgará del cuello de Francisco Real cuando éste desafía a Rosendo y él esquiva el enfrentamiento. Finalmente dormirá en el rancho del narrador. En el mundo representado en el cuento, un Buenos Aires cuyos suburbios ya se adentraban en la llanura solitaria de la pampa en la década que va de los años ’20 a los ’30, el lugar de la Lujanera, la prostituta más hermosa y codiciada, es ofrecer sus favores sexuales, irse con el hombre, complacer a quien pueda protegerla sin poder salir de su condición de "objeto" impuesta a las mujeres de su tiempo y extracción social. Y el hombre como Rosendo, que reaparecerá en el cuento titulado "Historia de Rosendo Juárez" en "El informe de Brodie" (1970) la desprecia ostensiblemente cuando dice: "me agencié una mujer, la Lujanera, y un alazán dorado de linda pinta", igualando en el mismo plano a la mujer con el animal y acuerda luego con un amigo afligido que se expresa así: "Ella me tiene sin cuidado. Un hombre que piensa cinco minutos seguidos en una mujer no es un hombre sino un marica." No todos los personajes mujeres en la narrativa de Borges se inscriben en las características de éstas que hemos referido hoy en esta columna y el lector se encontrará con otras en las próximas publicaciones de "Te hago el cuento".

