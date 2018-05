P U B L I C



El histórico goleador de Puerto Nuevo, quien sumó cinco tantos en la reciente campaña, manifestó su deseo de continuar en el club la próxima temporada. Con la derrota frente a Claypole del pasado miércoles, Puerto Nuevo concluyó la temporada 2017/18 de la Primera D sumergido en una racha de diez partidos sin victorias. "Gracias a Dios se terminó", aseguró Orlando Sosa tras el encuentro. "Se acabó el mal momento que nos trajo esta campaña y ahora a descansar y esperar al próximo torneo", agregó el histórico goleador Auriazul. De esa manera, "el Pampa", de 40 años, no sólo mostraba su fastidio por esta parte final de la temporada, sino que también ponía de manifiesto su intención de continuar en la próxima. "Si Dios quiere, el torneo que viene voy a estar otra vez acá", confirmó más adelante. En cuanto a su balance en este regreso a Puerto Nuevo, que lo tuvo más activo en este 2018, Sosa explicó: "En lo personal estoy tranquilo. Hice goles y traté de hacer lo mejor cuando me tocó jugar, a pesar de no haber hecho la pretemporada, que me faltó para haber terminado entero estos últimos partidos. Con la pretemporada creo que voy a andar mejor". Las estadísticas marcan que el histórico delantero anotó 5 goles en esta campaña: le convirtió a Real Pilar en la primera rueda en cancha de Villa Dálmine y luego, en la segunda, le anotó dos a Yupanqui, uno a Atlético Lugano y otro a Centro Español, todos en el Carlos Vallejos. Finalmente, respecto a este semestre del Auriazul, "el Pampa" también hizo su análisis: "Empezamos la segunda rueda de la mejor manera, porque después de perder el primer partido, pudimos remontar y sumamos diez puntos en cuatro fechas. Lamentablemente, después nos caímos anímica y grupalmente y ese fue el detalle de este Puerto que terminó de mala manera el campeonato".

Primera D:

Orlando Sosa; "Si Dios quiere, el torneo que viene voy a estar otra vez acá"

