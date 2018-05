Breves Deportivas

ROLAND GARROS: Seis argentinos comenzaron con victoria la primera de tres rondas de clasificación a Roland Garros.- COPA LIBERTADORES: River Plate recibe desde las 21.45 a Flamengo de Brasil.- PRIMERA C; REDUCIDO: avanzaron los cuatro equipos mejor clasificados en la tabla.- PRIMERA D; REDUCIDO: quedaron definidas las semifinales por el segundo ascenso a la Primera C.- LIGA NACIONAL DE BÁSQUET: Ferro Carril Oeste mantuvo la categoría al vencer a Salta Basket.- REAL MADRID CAMPEÓN: se consagró campeón de la Euroliga al vencer 85-80 al Feberbahce de Turquía.- NBA; PALIZA DE WARRIORS: Golden State Warriors superó 126 a 85 como local a Houston Rockets.- COPA LIBERTADORES Por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América, River Plata recibe desde las 21.45 a Flamengo de Brasil para definir el primer puesto de la zona. El Millonario tiene 11 puntos, mientras que el elenco de Río de Janeiro suma 9. Ambos están clasificados a la próxima ronda. PRIMERA C: REDUCIDO En la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana avanzaron los cuatro equipos mejor clasificados en la tabla: Central Córdoba, que igualó sin goles con Cañuelas; Argentino de Quilmes que venció 2-0 a Deportivo Merlo; Luján, que derrotó 2-1 a Midland; y J.J. Urquiza, que le ganó 2-0 a Alem. Los cruces de semifinales, a partido de ida y vuelta, sin ventaja deportiva, serán: Central Córdoba vs J.J. Urquiza y Luján vs Argentino (Q). PRIMERA D: REDUCIDO Ya quedaron definidas las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Argentino de Merlo, que superó 3-2 a Central Ballester con un gol del campanense Germán Águila, enfrentará a Atlas (le ganó 3-1 a Centro Español); mientras que Lamadrid (venció 2-0 a Juventud Unida) jugará frente a Liniers (empató 1-1 con Argentino de Rosario). Las semifinales son a partido de ida y vuelta, sin ventaja deportiva. LIGA NACIONAL DE BÁSQUET Ferro Carril Oeste mantuvo la categoría al vencer 90 a 60 como local a Salta Basket en el quinto juego de la serie por la permanencia. De esta manera, el equipo de Caballito sigue en la Liga Nacional, mientras que Salta Basket desciende a la Liga Argentina (ex TNA). REAL MADRID CAMPEÓN Con Facundo Campazzo como titular, el Real Madrid de España se consagró campeón de la Euroliga al vencer 85-80 al Feberbahce de Turquía en la definición del Final Four que se disputó en Belgrado. NBA: PALIZA DE WARRIORS En la final de la Conferencia Oeste de la NBA, Golden State Warriors superó 126 a 85 como local a Houston Rockets y se adelantó 2-1 en la serie que continuaba anoche, al cierre de esta edición, nuevamente en Oakland. En tanto, en el Este, Cleveland Cavaliers ganó sus dos partidos como local e igualó 2-2 la serie frente a los Boston Celtics. ROLAND GARROS: CLASIFICACIÓN Seis argentinos comenzaron con victoria la primera de tres rondas de clasificación a Roland Garros, el segundo Grand Slam del año que se juega en París sobre polvo de ladrillo. Marcos Trungelliti derrotó 6-3 y 7-5 a su compatriota Renzo Olivo; Carlos Berlocq superó 6-4, 5-7 y 6-4 al francés Antoine Hoang; Facundo Bagnis venció 7-5 y 6-1 al español Ricardo Ojeda; Juan Ignacio Londero le ganó 6-4 y 6-3 al serbio Nikola Milojevic; Andrea Collarini derrotó 4-6, 7-6 y 6-4 al francés Quentin Halys; y Guido Andreozzi superó 6-2 y 6-4 al alemán Dustin Brown.



Breves Deportivas

