La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/may/2018 Mastodinia - Mastalgia: dolor de mamas







El dolor de mamas se puede subdividir en molestias dependientes o no dependientes del ciclo menstrual. En la terminología médica se denomina al dolor de mamas dependiente del ciclo como mastodinia y el independiente, como mastalgia. A veces se emplean ambos términos sin distinción para referirse al dolor de mamas, pero esto debería evitarse porque puede crear confusión. La mastodinia dependiente del ciclo tiene un origen hormonal y puede aparecer acompañada de una alteración benigna del tejido glandular mamario (mastopatía fibroquistica). Se manifiesta mediante dolor que aparece de uno a siete días previos al inicio de la menstruación y desaparecen a su término. Este tipo de dolor en las mamasse suele presentar asociado a otros síntomas conformando el denominado síndrome premenstrual. El dolor de mamas dependiente del ciclo debe ser tenido en cuenta por su relevancia como una patología en sí, dependiendo del grado de afectación, o como factor de riesgo de cáncer de mama. Tras la menopausia suelen desaparecer este tipo de dolores, salvo en las mujeres que toman hormonas sexuales femeninas o si presentan una mastopatía. Por el contrario, el dolor no dependiente del ciclo puede presentarse debido a muy diversas razones: por ejemplo, alteraciones de la columna vertebral o las costillas, así como enfermedades cardiacas. El cáncer de mama (carcinoma mamario) también puede ser una de las causas. Para determinar la causa de los dolores de mamas son necesarios los procedimientos por imágenes tales como la mamografía o el ultrasonido o ecografía. Además, es conveniente llevar un diario donde registre los dolores, para que las afectadas anoten el momento en el que aparecen. En el dolor de mamas dependiente del ciclo, estas anotaciones son el único indicio para averiguar las causas de las molestias, ya que la mastodinia forma parte de las denominadas molestias funcionales, que no tienen causas orgánicas. El modo en que se debe tratar el dolor de mamas depende sobre todo de las causas que lo provoquen. En los casos de dolor de mamas no dependiente del ciclo (mastalgia), el tratamiento depende de la enfermedad que lo causa. Para el tratamiento del dolor de mamas dependiente del ciclo existen varios medicamentos, sobre todo los preparados hormonales. Los antiinflamatorios también consiguen paliar el dolor de mamas. Sin embargo, en estos casos casi nunca es necesario el tratamiento con medicamentos. A algunas mujeres les ayuda el simple hecho de llevar un sujetador cómodo y adecuado (sobre todo para el deporte) o un cambio en la dieta.



