La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/may/2018 Qué función tienen las tiroides?







La función básica de las tiroides es segregar un determinado tipo de hormonas: tiroxina y tryodotironina, que van a regular nuestro metabolismo, además de todas las funciones relacionadas con la reproducción y nuestro crecimiento cuando somos pequeños. Suele decirse que para que estas hormonas se segreguen con normalidad es muy aconsejable el descanso, dormir, en los niños pequeños por ejemplo es básico sus descanso porque es en esos instantes cuando se libera la hormona del crecimiento. Así pues, las tiroides son un puente básico para determinadas funciones fisiológicas de nuestro cuerpo, se trata de una pequeña glándula de 25 gramos que tiene forma de mariposa y que está en la base de la garganta, es la mayor glándula endocrina que tenemos y esta formada a su vez por muchos folículos.Cuando sufrimos una determinada enfermedad tiroidea, las alteraciones pueden afectar a muchas partes y funciones de nuestro organismo, incidiendo ocho veces más en las mujeres que en los hombres, y en especial durante el embarazo o después. Pero eso sí, en la mayoría de los casos de las enfermedades tiroideas el tratamiento es seguro y sencillo. Principales enfermedades tiroideas La glándula tiroidea está controlada a su vez por una glándula situada en elcerebro llamada pituitaria, la cual elabora la hormona que estimula a la tiroides, también llamada , y es ella la que provoca que haya un exceso o un déficit en la tiroides. HIPOTIROIDISMO: Cuando no hay suficiente hormona tiroidea en sangre el metabolismo del cuerpo se vuelve lento, y en consecuencia aparece el hipotiroidismo. Causas: La causa más habitual del hipotiroidismo es un trastorno llamado tiroiditis, en el cual se inflama la glándula tiroidea; se le conoce como la enfermedad de Hashimoto y provoca que nuestro sistema inmunitario -las defensas– confundan a las tiroides como algo dañino para el organismo, enviando glóbulos blancos para destruirlas. El organismo se defiende intentando producir más hormonas tiroideas, pero este intento provoca que la glándula tiroidea se agrande, de ahí que aparezcael bocio, ese hinchazón tan característico en la garganta. Síntomas: -Cansancio. -Aumento de peso. -Alteración en las menstruaciones. -Sensación de frío cuando otros no la tienen. -Estreñimineto. -Dolor muscular. -Uñas quebradizas y caída del cabello… Tratamiento Para tratar el hipotiroidismo existen medicamentos muy efectivos, así mismo también podemos incrementar nuestra dosis de yodo ayudándonos de una correcta alimentación. HIPERTIROIDISMO El hipertiroidismo es una enfermedad tiroidea en la cual se produce demasiada cantidad de esta hormona, el metabolismo se acelera y nuestro cuerpo se descompensa. La causa más normal se debe a la enfermedad de Graves, y se sucede entre los 20 y 40 años, también puede deberse a determinados medicamentos e incluso tener unos bultos o masas en las tiroides que se llaman también "nódulos calientes", y que afectan al exceso de esta hormona tiroidea. Síntomas: -Cansancio. -Pérdida de peso. -Nerviosismo. -Sudoración, sensación de calor cuando otros no la sienten, -Alteraciones en la menstruación. -Evacuaciones intestinales más a menudo. Tratamiento: A veces puede ocurrir que padezcamos una crisis tiroidea, son episodios de infección donde hay mucha fiebre y donde existe más peligro. Debemos estar atentos/as a todos los síntomas, será tu medico quién te de el tratamiento más adecuado a tus sintomatología,



