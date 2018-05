La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/may/2018 Otras 72 familias campanenses recibieron sus escrituras







Las tramitaron de manera gratuita a través de la Dirección de Hábitat. "Me pone muy feliz que sean tantos los beneficiarios porque eso habla del buen trabajo que vienen realizando el Municipio y la Provincia", comentó Abella durante el acto. Un total de 72 familias de la ciudad celebraron la obtención de su escritura definitiva en un acto que contó con la presencia del intendente Sebastián Abella y el director de Gestión Escrituraria -de la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat de la Provincia-, Diego García. Para estos vecinos, se trató de un día muy especial ya que pudieron acceder al Título de la Propiedad tras adherir a la Ley 24.374 y realizar sus trámites a través de la Dirección de Hábitat del Municipio, luego de hasta 30 años de espera. En un pequeño acto desarrollado en el Centro de Jubilados de la Calle Moreno, el jefe comunal les expresó que "es un gusto compartir un momento como este con ustedes. Se trata de hacer un ‘parate’ en las obligaciones cotidianas y los problemas que a diario deben resolverse en la ciudad para celebrar. Por eso, este es un día distinto". Además, subrayó su felicidad al destacar la cantidad de beneficiarios presentes asegurando que "eso habla del buen trabajo que viene realizando tanto el Municipio como la Provincia". En este sentido, enfatizó el rol de la gobernadora María Eugenia Vidal que "siempre está pensando en resolverle los problemas al vecino". Tras escuchar los casos en los que el trámite les llevó 15, 20 y hasta 30 años de espera, Abella hizo hincapié en que "lo importante es que los pudimos rescatar y sacar adelante. Es una gran alegría darles durante nuestra gestión una respuesta positiva. Queremos que el vecino vuelva a confiar en la gestión pública" Por su parte, García comentó que "se trata de regularizar una situación que la Provincia durante mucho tiempo no lo tuvo como política de Estado. Sin embargo, hoy nuestra gobernadora lo tiene como política prioritaria. A nosotros como funcionarios nos exige cumplir con cada uno de ustedes". Luego, para completar, señaló: "Es un motivo de alegría poder estar con ustedes acá. Van a compartir con su familia algo más que un papel. Esta escritura es un legado que le van a dejar a sus hijos. Ser parte de un momento como esto es un orgullo". Durante las entregas, Abella y García estuvieron acompañados por la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; el secretario de Desarrollo Social y Hábitat, Marcos Bongiovanni; y el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras. Además, participaron la directora de Gestión de Hábitat, Banco de Tierras e Inclusión Social, Luciana Puglisi y la subdirectora de Banco de Tierras, Andrea Ibar, junto a las escribanas Alicia Sananes y Carolina Yanquelevich. Al finalizar la entrega, Contreras aseguró que "el Intendente no quiere más trámites postergados por 30 años y estamos trabajando con mucho compromiso en esa dirección. El último año entregamos más de 500 escrituras y esto también es un motivo de alegría y festejo." OFICINA MOVIL El funcionario destacó además que desde el Municipio se promovió la "oficina móvil" de la Dirección de Hábitat donde personal se acerca a las sociedades de fomento de todos los barrios a asesorar personalmente a los vecinos. "La campaña es un éxito. Recibimos en cada barrio más de 100 consultas y son alrededor de 50 los vecinos que logran encauzar sus trámites", cerró.

