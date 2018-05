Proponen extender y regularizar el SAME en las escuelas de Campana

"Algunos establecimientos educativos de la ciudad cuentan con servicios de emergencias médicas privados, que son pagados por los padres", explicó el consejero escolar Alejo Sarna, autor de la iniciativa. El consejero escolar Alejo Sarna presentó un proyecto para extender y regularizar el SAME en las escuelas de nuestra ciudad. Al respecto, el joven explicó: "En la actualidad, algunos establecimientos educativos de la ciudad cuentan con servicios de emergencias médicas privados, que son pagados por padres, docentes y directivos vía cooperadora. Otros directamente no pueden acceder a ello. Por lo cual, no solo solicité que el Intendente se comprometa con el Consejo Escolar a que el servicio del SAME, pronto a implementarse en el distrito, se extienda a los establecimientos educativos de Campana, sino que además se hagan informes periódicos sobre cómo está funcionando el servicio en las instituciones educativas como así también se realicen capacitaciones a docentes y directivos de cuáles son los casos en los que estos deben acudir al SAME". Además, el referente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana manifestó: "Este proyecto de disposición reconoce a la seguridad e integridad de los individuos, ya sean alumnos y alumnas, docentes, directivos y auxiliares, como un deber irrenunciable del Estado el cual debe ser ofrecido con equidad a todos los habitantes. Al momento, establecimientos ubicados en zonas vulnerables no pueden acceder a servicios privados de emergencias, y tampoco me parece justo que los padres y madres de los alumnos y alumnas paguen por un servicio que debe ser garantizado por el estado". Y agregó: "Con el proyecto también buscamos un compromiso explícito del Intendente de que el servicio del SAME cumpla funciones en los establecimientos educativos de la ciudad en los casos que corresponda, con el fin de garantizar la integridad física de todos aquellos actores que son parte de las instituciones educativas". Para finalizar, Sarna, único consejero escolar de la oposición, concluyó: "Seguimos trabajando junto al equipo de trabajo de educación de Vamos Campana en propuestas que beneficien a la comunidad educativa en su conjunto. Nuestra política es crítica con lo que creemos que esta mal, y asumimos una postura propositiva y una política constructiva con aquellas cuestiones que no son tomadas en cuenta por la dirigencia política, generando propuesta en beneficio del vecino".



Proponen extender y regularizar el SAME en las escuelas de Campana

