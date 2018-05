La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/may/2018 El paro docente mantuvo sus niveles de acatamiento y volvió a paralizar las escuelas









HABRÁ DESCUENTOS El Gobierno de la Provincia ratificó que descontará las dos jornadas de huelga a los maestros que adhirieron martes y miércoles. El anuncio fue realizado por el subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano, en medio de la primera de las dos jornadas consecutivas de huelga llevadas adelante por los maestros en reclamo de que se reinicie la paritaria, después de más de un mes en el que no hubo contactos formales. A su vez, el funcionario confirmó que habrá una nueva convocatoria al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) para retomar las negociaciones. Tuvo un piso del 75%. La mayoría de los estudiantes locales no fue a clases, aunque las escuelas estuvieron abiertas.La protesta principal se concretó en Capital Federal, donde confluyeron las columnas provinciales que protagonizaron la Marcha Federal La segunda jornada de paro docente volvió a repercutir fuerte en las aulas de toda la ciudad: según datos oficiales, el acatamiento al paro no bajó del 75%, lo que revela un alto malestar por parte de los maestros ante la falta de acuerdo paritario con el gobierno de María Eugenia Vidal. Desde Inspección Distrital confirmaron que cerca del 75% de los docentes no fue a trabajar ayer, aunque en su gran mayoría las escuelas permanecieron abiertas gracias al bajo acatamiento de los directivos. Señalaron que el paro fue parejo en los niveles inicial, primario y secundaria, aunque el promedio bajó en las escuelas nocturnas. La cifra indica que la medida de fuerza logró sostener la intensidad del día anterior. Así lo compartieron también desde Udocba Campana: el gremio señaló que el 91% de acatamiento que registraron el martes se replicó ayer. No obstante, reconocieron que su relevamiento "no fue tan exhaustivo" como el que arrojó ese resultado 24 horas antes. "Es el paro más fuerte que hubo este año, lejos", afirmó el secretario general de Udocba Campana, Pedro Espinosa. MARCHA FEDERAL Gremios docentes de todo el país confluyeron este miércoles en Plaza de Mayo en el marco de la Marcha Federal Educativa, para expresar su rechazo al techo de las paritarias y al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, llamó a la "unidad de la clase trabajadora para el paro general en contra del FMI" y las políticas económicas de la administración del presidente Mauricio Macri. Sobre el escenario montado frente al Cabildo, con la Plaza de Mayo vallada, Baradel habló en representación de la zona centro del país y le envió un mensaje a la gobernadora María Eugenia Vidal: "Escuche a los miles de docentes que le estamos diciendo ´ocúpese de las educación pública´". "No estamos contentos de estar en conflicto permanente, pero tenemos la gratificación de no haber cedido ni una sola coma a la imposición del 15 por ciento. No, con los docentes no! ¿Quiere resolver el conflicto? Ofrezca una paritaria con salarios dignos", subrayó el titular de Suteba. Por su parte, el secretario general de UTE, Eduardo López, al abrir al acto expresó el respaldo de los docentes a los metrodelegados, en presencia del secretario general de la AGTSyP, Roberto Pianelli, tras la detención de 16 trabajadores durante una protesta este martes en la línea H. "Ustedes les enseñan matemática y lengua a nuestros hijos, pero también les enseñan a ser dignos, a pelear, a no bajar los brazos, a no dejar pasivamente que nos bajen los salarios", afirmó Pianelli. Ante maestros de todo el país, la secretaria general de FEB, Mirta Petrocini, manifestó el rechazo de los gremios docentes al proyecto porteño de Unicaba, que plantea la creación de una universidad de maestros. A la vez, apuntó al gobierno provincial y señaló que "esas puertas que dicen que están abiertas, no lo están".

