La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/may/2018 Opinión:

Apariencias

Por Nahuel Sanchez-Bredle











Nahuel Sanchez-Bredle

En tiempos hostiles de crisis económicas suelen ser mas visibles las tendencias que definen a la Posmodernidad. Desde mi rol docente es enriquecedor recoger devoluciones de mis alumnos en los distintos debates que surgen de los diferentes estudios de casos. La importancia del estudio interdisciplinario hace mas completo y palpable la profundización de las problemáticas y de las conductas humanas. En este texto quiero remarcar puntos de vistas de alumnos, colegas y de gente con la cual tengo alguna relación social en la vida cotidiana. Hace muchos años vengo estudiando y analizando un estereotipo de sujeto que actúa no conforme a sus deseos personales pudiendo mas los condicionantes internos y externos. La particularidad es que muchas personas tienen un buen trabajo, capital cultural y una buena calidad de vida, pero optan por agradar (o encajar) en el común denominador de la sociedad hipócrita. En un mundo donde el amor, la fé y la honestidad parecen ser ideales utópicos difíciles de llevar a la práctica, se descree de la esencia y de los valores porque la ética y la moral están en crisis. La posmodernidad líquida, hace referencia a las relaciones humanas efímeras, la falta de compromiso, la cultura de la estética ,individualismo, consumismo y sobre todo el materialismo que predomina cada vez en las personas .Por una lado la posmodernidad incentiva vivir el hoy ,el momento, pero por otro parte existe una situación paralela contradictoria subyacente ya que en los seres humanos hay prejuicios muy arraigados que impiden decisiones de cambios ,hay temor a lo nuevo, ego, vanidad y narcisismo para mitigar las debilidades. Este tipo de sujeto oculta su pasado, pero juzga el pasado del prójimo, tampoco puede garantizar amor genuino es por eso que se permite la infidelidad y la falta de códigos, se elige vivir en la mentira de las apariencias porque eso asegura estabilidad y confort. Las personas prefieren ser infelices y recurrir a las fórmulas agotadas. Para el que vive de las apariencias es una prioridad jactar de un auto, vivienda y títulos. Las apariencias es una forma de vida que no se satisface al igual que la codicia, va mas allá de tener o no conciencia de clase. En la posmodernidad es muy fuerte el mandato familiar, la estructura social, el acostumbramiento, la especulación y el factor económico. Crisis de ideologías políticas, ateísmo y superstición. La religión aparece como una salida para atenuar las consecuencias de la vida moderna (ansiedad-depresión-pánico-adicciones-vicios-insatisfacción etc,etc) La psicología y la psiquiatría pueden ayudar si las personas tienen autocrítica y empatía pero estudios demuestran que no siempre funcionan las terapias y que los sujetos manipulan a los profesionales. Campana es una ciudad donde prolifera este estereotipo de personas que eligen perpetuar la hipocresía y las apariencias como un mecanismo de defensa. Es un arte, un método, y una estrategia recurrente de supervivencia para continuar en el autoengaño y en círculos viciosos. El entorno familiar y de amigos suelen ser infelices y conservadores (en algunos casos), son influyentes y determinantes en la reproducción de las apariencias, la situación es comparable a una excelente fiesta de disfraces... Nahuel Sanchez-Bredle / Docente y coordinador de "Grupo Solidario Donaciones Campana 1"

Opinión:

Apariencias

Por Nahuel Sanchez-Bredle

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: