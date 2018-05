La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/may/2018 Semanario del Pescador:

Con la presente baja de temperaturas que tanto estábamos esperando y aclarándose mucho mas el agua en los ríos el pejerrey ha echo su ingreso en varios sectores. De esta manera esta semana se llevan registrado un promedio de cien a ciento veinte capturas por embarcación en el Río de la Plata saliendo de embarcado desde Berisso. De la misma manera se empezaron a dar capturas de muy buenos portes que promedian entre los 500 y 700 gramos en el mismo Río de la Plata pero a la altura de las Islas Juncal y Juncalito, como así también se vio favorecido el río Uruguay a la altura del puerto de nueva Palmira y los 33 Orientales este día lunes donde se lograron capturas de hasta los 600 gramos en un promedio de entre 30 y 40 capturas por embarcación. En cuanto al Paraná Bravo se comenzaron a dar las primeras capturas de muy buenos portes de pejerreyes pero no se habían superado de la media docena hasta el día domingo. De la misma manera por varios sectores del Paraná Guazú fue muy difícil dar con los pejerreyes pero las pocas capturas fueron de portes muy significativos, suponemos que al correr de los días el ingreso del pejerrey va a ir en aumento progresivo donde este 25 de mayo lo vamos a poder encontrar con buena calidad y cantidades. Es sin dudas una de las temporadas en la que más tarde está haciendo su ingreso al estuario pero recordemos que hasta hace una semana el agua se encontraba en 17 grados de mínima con máxima de 24 en donde todavía los dorados se encontraban muy activos cazando. En nuestro programa de tv Nº 724 de esta semana te brindamos sugerencias para aquellos amigos que quieran iniciarse en esta apasionante pesca del pejerrey la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar o en nuestro canal de You Tube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

