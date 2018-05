La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/may/2018 Camino al Mundial:

Selección Argentina; Guzmán y Acuña se sumaron a los entrenamientos







El arquero reemplaza al lesionado Sergio Romero. "Su baja es sensible en lo futbolístico y en lo humano", señaló Mascherano en conferencia de prensa. El arquero Nahuel Guzmán, quien reemplaza al lesionado Sergio Romero, y el volante Marcos Acuña (quien culminó su temporada con el Sporting Lisboa de Portugal) se incorporaron ayer a los entrenamientos que la Selección Argentina está desarrollando en el predio de AFA en Ezeiza. Ambos jugadores trabajaron a la par de quienes ya se encontraban bajo las órdenes del entrenador Jorge Sampaoli: el arquero Wilfredo Caballero; los defensores Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Cristian Ansaldi y Nicolás Tagliafico; los volantes Javier Mascherano, Lucas Biglia, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini y Eduardo Salvio; y los delanteros Paulo Dybala, Cristian Pavón, Sergio Agüero y Lionel Messi. Así, a 21 días del inicio de la Copa de Mundo "Rusia 2018", restan sumarse siete futbolistas: el arquero Franco Armani (anoche jugaba con River frente a Flamengo por Copa Libertadores); los defensores Federico Fazio y Gabriel Mercado: los volantes Ever Banega, Ángel Di María y Maximiliano Meza (Independiente recibe hoy a Deportivo Lara de Venezuela); y el delantero Gonzalo Higuaín. El debut de Argentina será el sábado 16 de junio frente a Islandia a las 10 de la mañana. Antes, el martes 29 de mayo, se despedirá de nuestro país con un amistoso frente a Haití en La Bombonera. Luego viajará a Barcelona para continuar allí con su preparación, que el sábado 9 de junio cuenta con otro amistoso programado, frente a Israel en Jerusalem. HABLÓ MASCHERANO Ayer, en el predio de Ezeiza, el mediocampista Javier Mascherano brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que "la lesión de Romero representa una baja muy sensible no solo en lo futbolístico, sino en lo humano". Posteriormente, después de ser un indiscutible durante largos años en el Seleccionado Argentino, el volante se refirió a su situación actual de cara a Rusia 2018: "Soy un soldado: estoy disponible para lo que el entrenador me necesite tanto dentro como fuera de la cancha. Ese es mi rol hoy en día. Esta es mi última batalla y voy directo a morir. He competido toda mi vida y es mi deber hacerle la elección al entrenador lo más difícil posible. Todo lo que conseguí me lo gané a pulmón", declaró el jugador que más veces vistió la camiseta argentina en la historia de la Selección Argentina. En cuanto a las posibilidades argentinas en el Mundial, teniendo en cuenta que el equipo nacional llega con muchas dudas después de una Eliminatoria muy irregular, Mascherano expresó. "Muchas veces, el fútbol es caprichoso e inentendible. Nosotros tenemos claro que una Copa del Mundo no es sencilla, pero tenemos argumentos para ir a competir". En ese sentido, el jugador le dio suma importancia al debut del Seleccionado, que será el sábado 16 de junio ante Islandia: "El primer partido será crucial para generar confianza. Pensar ya en la final sería un error", señaló.

SIN PERDER TIEMPO. TRAS SER CONVOCADO EL MARTES A LA NOCHE POR LA LESIÓN DE ROMERO, NAHUEL GUZMÁN SE SUMÓ AYER AL PREDIO DE EZEIZA.



Camino al Mundial:

Selección Argentina; Guzmán y Acuña se sumaron a los entrenamientos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: