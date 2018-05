La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/may/2018 Breves Deportivas







EL TC LLEGA A CONCORDIA: La sexta fecha del Turismo Carretera se celebrará desde este viernes hasta el domingo en Concordia.- COPA LIBERTADORES: Racing Club perdió 2-1 en su visita a Cruzeiro de Brasil.- EL ROJO Y EL PINCHA: Independiente recibe en Avellaneda a Deportivo Lara de Venezuela.- ROLAND GARROS; CLASIFICACIÓN: los argentinos Marco Trungelliti y Juan Ignacio Londero consiguieron la clasificación.- DERROTA: El argentino Federico Coria, hermano de Guillermo, perdió ayer ante el kazajo Mikhail Kukushkin.- NBA; REACCIÓN DE HOUSTON: los Houston Rockets le ganaron a los Golden State Warriors.- COPA LIBERTADORES Por la última fecha del Grupo E, Racing Club perdió 2-1 en su visita a Cruzeiro de Brasil y, de esa manera, finalizó en la segunda posición con 11 puntos, la misma cantidad que el elenco de Belo Horizonte, que se quedó con el primer puesto por tener mejor diferencia de gol (+10 vs +6). Anoche, al cierre de esta edición, River Plate recibía a Flamengo de Brasil por la última fecha del Grupo D. Con un empate, el Millonario se aseguraba el primer puesto. EL ROJO Y EL PINCHA Esta noche, en el cierre del Grupo G, Independiente (7 puntos) recibe en Avellaneda a Deportivo Lara de Venezuela (6 puntos) desde las 21.30 horas. En caso de ganar, el Rojo sellará su pase a Octavos de Final, mientras que con un empate dependerá de que Millonarios de Colombia (5 puntos) no le gane a Corinthians (10 puntos) en Brasil. Por su parte, Estudiantes (5 puntos) concluirá hoy su participación en el Grupo F con la necesidad de vencer al menos por dos goles de diferencia a Nacional de Uruguay (8 puntos) en el partido que disputarán desde las 19.15 en La Plata. A la misma hora, Santos de Brasil (9 puntos) recibe a Real Garcilaso de Perú (5 puntos). ROLAND GARROS: CLASIFICACIÓN Dos argentinos consiguieron ayer avanzar a la última ronda de la Qualy del Abierto de Francia: Marco Trungelliti, quien venció 6-4 y 7-6 al portugués Pedro Sousa; y Juan Ignacio Londero, que superó a su compatriota Andrea Collarini por 6-2 y 6-3. En cambio, Carlos Berlocq fue derrotado por el alemán Oscar Otte, mientras que Facundo Bagnis resultó eliminado por el sueco Elias Ymer. Mientras que el encuentro de Guido Andreozzi ante el francés Corentin Denolly fue pospuesto para hoy. DERROTA DE FEDE CORIA El argentino Federico Coria, hermano de Guillermo (ex Nº 3 del mundo), perdió ayer por 6-2 y 6-3 ante el kazajo Mikhail Kukushkin por la segunda ronda del ATP 250 que se disputa en Lyon. En tanto, por lluvias, el bahiense Guido Pella debió posponer para hoy su encuentro frente al estaodunidense Sam Querrey por la segunda ronda del ATP 250 de Ginebra. NBA: REACCIÓN DE HOUSTON En la final de la Conferencia Oeste de la NBA, los Houston Rockets le ganaron 95-92 a los Golden State Warriors y así les cortaron una racha de 16 victorias en fila como local. De esta manera, el mejor equipo de la fase regular igualó la serie 2-2 ante el vigente campeón. EL TC LLEGA A CONCORDIA La sexta fecha de la temporada del Turismo Carretera se celebrará desde mañana viernes hasta el domingo en Concordia, que contará con la participación de 43 pilotos, aunque con las bajas del Torino de Josito Di Palma (abandonó la categoría) y del Chevrolet de Próspero Bonelli (por cuestiones físicas). Esta cita del TC le dará continuidad a la Copa Entre Ríos, que comenzó el 2 de abril en Concepción del Uruguay.



