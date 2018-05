La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/may/2018 HCD:

Cambiemos destacó el superávit de las cuentas municipales









NOTICIA RELACIONADA: El Gobierno municipal sufrió un duro revés al ver rechazada su Rendición de Cuentas 2017 El oficialismo aseguró que la Rendición de Cuentas 2017 refleja "las obras que no se hicieron en 20 años". Y desafió a la oposición a presentarse ante la Justicia. El oficialismo remarcó ayer en el recinto que la Rendición de Cuentas 2017 presentada por la gestión de Sebastián Abella es superavitaria y refleja las obras "que no se hicieron en 20 años". Así lo expresó la concejal Marina Casaretto, quien tuvo la misión de abrir el debate por la contabilidad del año pasado. La edil precisó que la documentación respalda la existencia de un superávit fiscal de 11 millones de pesos y que la deuda flotante heredada por el Gobierno de Cambiemos hoy está saldada en un 95%. Casaretto repasó esas obras "que no se hicieron en 20 años": mencionó los trabajos de repavimentación de la avenida Varela y el boulevard Dellepiane, el asfaltado en barrios como Los Pioneros, Las Campanas, 9 de Julio, San Cayetano y San Felipe, la colocación de 800 nuevas luminarias y los tendidos de redes de gas y agua. También resaltó que el Municipio sumó "más servicios" para los vecinos con la compra de un quirófano veterinario móvil, un mamógrafo para el Hospital "San José" y un camión desobstructor. En educación, señaló que el presupuesto se invirtió en restaurar la escuela Normal y poner en condiciones aulas en 12 diferentes escuelas, la adquisición de nuevo mobiliario, viajes educativos y capacitaciones docentes. Además, recordó el inicio de la construcción de una sede propia para el Ciclo Básico Común de la UBA. Para Casaretto, la seguridad también se vio fortalecida con la compra de cuatro camionetas para patrullaje y la instalación de 50 nuevas cámaras de videovigilancia. Asimismo, se refirió a la polémica Tasa de Red Vial: dijo que su recaudación permitió reparar la calle Vigalondo y la colocación de cartelería y señalética. "Estoy absolutamente convencida de votar positivamente la rendición", expresó. Y aseguró que "se ha puesto a disposición todo lo que solicitaron" los bloques opositores en materia de información. Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Carlos Cazador, ponderó las cuentas de la administración Abella y desafió a la oposición a llevar "ante la Justicia" sus denuncias. "Cuando uno cree que hay procesos oscuros o situaciones espurias, nada impide que se presente ante la Justicia", dijo. Pero avisó que en tanto "no haya cuestiones legales de por medio, la Rendición de Cuentas debe ser aprobada". Opinión que las bancadas disidentes al final no compartieron.

CAMBIEMOS DEFENDIÓ LOS GASTOS DEL EJECUTIVO DURANTE EL AÑO 2017. VIDEO: Agregué un video a una lista de reproducción de @YouTube https://t.co/arO6Z8ZbtH HCD CAMPANA 24 DE MAYO DE 2018 Rendicion de Cuentas — La Autentica Defensa (@LADdigital) 24 de mayo de 2018

HCD:

Cambiemos destacó el superávit de las cuentas municipales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: