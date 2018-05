La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/may/2018 Hasta el domingo:

El sábado no aparecerá La Auténtica Defensa







En razón del feriado de hoy, viernes 25 de Mayo, 208º Aniversario de la Revolución de Mayo, LA AUTENTICA DEFENSA no aparecerá mañana sábado; retomando el habitual contacto con los lectores el próximo domingo.

¡Feliz 208° Aniversario de la Patria! #LaAutenticaDefensa pic.twitter.com/v71H19C6Nb — Fernando Andrioli (@frandrioli) 25 de mayo de 2018

