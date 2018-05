La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/may/2018 Opinión:

Fondo Monetario Internacional Vs Educación Pública

Los argentinos somos experimentados y conocedores de cuáles son las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional al momento de realizar los mal llamados "salvatajes" financieros donde a cambio de recibir préstamos por sumas importantes de dinero que no necesariamente garantizan la estabilidad económica (basta remitirse al blindaje del FMI al gobierno de De La Rúa), el FMI obliga a los países a concretar una serie de recortes fiscales que afectan prestaciones básicas del Estado. Y a diferencia de lo que manifestó el Ministro Dujovne, el FMI es el mismo de siempre. Jubilaciones y educación pública, son los sectores más afectados por las condiciones que impone el fondo. Siempre que el FMI tuvo actuación en la Argentina, se vieron afectados el presupuesto educativo y las jubilaciones. Y a medida que aumentan los intereses de la deuda, baja la inversión en educación. E inversión en educación y calidad educativa van de la mano. Sin una fuerte inversión en educación que tenga consecuencias positivas en la infraestructura escolar, salario docente y servicio alimentario de calidad para alumnos, no podemos discutir la calidad educativa poniendo en evidencia la mentira discursiva del Gobierno al apelar siempre a la calidad educativa al momento de discutir salario docente e inversión en educación a la baja. La vuelta de Argentina al FMI, de parte del Gobierno de Macri, no solo ratifica las críticas que venimos realizando sobre la viabilidad de su proyecto económico, sino que además sabemos que la educación pública va a sufrir serias consecuencias poniendo en riesgo el futuro de nuestros niños y de la patria. Como Consejero Escolar, no puedo dejar de manifestar esta situación y alertar a los vecinos y vecinas que, detrás del acuerdo con el FMI, a mi entender espurio, vamos a ver consecuencias negativas en la educación pública y que eso va a repercutir negativamente también en la vida y el futuro de nuestros niños, niñas y familias. Alejo Sarna / Nuevo Encuentro en Vamos Campana

