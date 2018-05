La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/may/2018 Néstor Cordero: "Que Campana cuente con un avión de Malvinas es un sueño cumplido"







Así lo manifestó el ex combatiente de Malvinas, Néstor Cordero, en relación a la llegada a la ciudad del avión Pucará. La aeronave modelo "Pucará" gestionada por el intendente Sebastián Abella ante la Fuerza Aérea para homenajear a Fausto Gavazzi y héroes de Malvinas ya se encuentra en la ciudad y el ex combatiente Néstor Cordero no ocultó su orgullo al ver concretado el proyecto. "Que Campana cuente con un avión de Malvinas es un sueño cumplido para todos lo que participamos de la guerra", manifestó. Asimismo, Cordero agradeció las gestiones del Intendente ante la Fuerza Aérea en pos de homenajear al fallecido capitán Gavazzi y héroes del conflicto bélico de 1982. "Después de 36 años, es la primera vez que Campana tiene un homenaje a la guerra de Malvinas; y esto refleja el compromiso de Abella por la causa. El es el único Intendente que siempre nos escuchó", enfatizó el ex combatiente. Y concluyó: "Es una emoción tremenda que en Campana haya un avión que voló sobre las islas y también muy gratificante porque contribuirá a mantener vivo el recuerdo de lo que fue el combate".

Cordero se mostró muy emocionado por la llegada del avión



