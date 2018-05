La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/may/2018 Juegos Bonaerenses:

El equipo femenino del Colegio Santo Tomás de Aquino ya obtuvo su pase a la Etapa Regional. Entre los hombres, Dante Alighieri y la Escuela Técnica Roberto Rocca disputarán la final por ese mismo pase el lunes en el Club Ciudad de Campana. Se puso en marcha una nueva edición de los Juegos Bonaerenses y en la disciplina Handball muchas escuelas de nuestra ciudad se hicieron presentes para disputar la etapa local y buscar su pasaje al Regional. Así, el pasado lunes en el Gimnasio Pascual Sgro del Club Ciudad de Campana, se disputó esta instancia en la categoría Juveniles (Sub 18), tanto en su rama masculina como en la femenina. Participaron las escuelas Dante Alighieri, Santo Tomás de Aquino, San Roque, Aníbal Di Francia, Escuela Técnica Roberto Rocca y la Escuela Técnica Nº 1 "Luciano Reyes". En cuanto a las mujeres, la escuela Santo Tomás de Aquino consiguió el pasaje al Regional tras vencer a la Dante Alighieri en la final por diferencia de dos goles (11-9). Las chicas "de la Santo", dirigidas por Renzo Cejas, deberán disputar dicha instancia el 13 de agosto en Vicente López. Por el lado de los varones, hasta el momento sólo se disputaron los partidos correspondientes a la denominada fase inicial. Los cinco colegios fueron divididos en dos grupos. La Zona A estuvo integrada por la Escuela Técnica Roberto Rocca, el Colegio San Roque y la Escuela Técnica Luciano Reyes, mientras que por la Zona B se enfrentaron la Dante Alighieri y la Santo Tomás de Aquino. Así, los juveniles de la Escuela Técnica Roberto Rocca, ganadores de la Zona A, deberán enfrentar ahora al equipo de la Dante Alighieri, ganador de la Zona B. La final se jugará este lunes 28 de mayo en el gimnasio del Club Ciudad de Campana a partir de las 13:30 hs. El ganador deberá disputar la instancia Regional el 10 de julio en Escobar. En la mañana de ese mismo lunes se disputarán todos los partidos correspondientes a la categoría Cadetes en varones y mujeres. En esa misma jornada se definirá qué equipo pasará a jugar la próxima instancia. Las instituciones que participarán son el Colegio San Roque, Santo Tomás de Aquino, Aníbal Di Francia y Dante Alighieri entre las damas; y Dante Alighieri, Escuela Técnica Luciano Reyes y Santo Tomás de Aquino entre los varones.

