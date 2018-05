La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/may/2018 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Campana Boat Club visitana mañana a Quilmes "D"







La Primera Damas está invicta y suma cuatro victorias en fila. Intentará cosechar la quinta para no perderle pisada al líder Universitario de La Plata "C". Por la octava fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, las chicas del Campana Boat Club enfrentarán mañana como visitantes a Quilmes "D". El objetivo es claro para las dirigidas por Adrián Zottola: ganar para no despegarse de Universitario de La Plata "C", que está puntero con 3 puntos de diferencia sobre el CBC, pero con un partido más jugado. El equipo celeste recién recuperará el partido de la suspendida quinta fecha el sábado 20 de junio y necesita llegar a ese encuentro sin distanciarse de las platenses. Sobre todo porque ULP "C" tendrá un partido que, a priori, lo tiene como indiscutido favorito: será local contra Country Mi Refugio, uno de los clubes de peor performance en lo que va del torneo (2 ganados, 1 empatado, 3 derrotas, y -1 de diferencia de gol). Hasta el momento, las campanenses están realizando un gran torneo, con seis partidos jugados todos en un gran nivel, mostrando un gran poderío ofensivo y una sólida defensa. Sobre 18 puntos consiguieron 16, se mantienen invictas, son el equipo más goleador (20), y tienen la segunda mejor diferencia de gol del torneo, con +14. La octava fecha se completará con los siguientes encuentros: Luján Rugby Club ´´B´´ vs. Hockey Club St. Brendan´s; Hockey Club San Luis vs. Club Atlético Social y Deportivo Camioneros ´´B´´; Club Atlético Nueva Chicago vs. Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora ´´B´´; Club San Fernando ´´D´´ vs. Asociación Deportiva Francesa ´´B´´; y Ferrocarril Oeste ´´C´´ vs. Quilmes Athletic Club ´´C´´



EN GRAN FORMA. LA PRIMERA DAMAS ACUMULA CINCO VICTORIAS Y UN EMPATE EN SEIS PRESENTACIONES.



