CCC: Doble fecha en la Liga Provincial Sub 19 El pasado fin de semana, por la 12ª fecha de la Zona Norte 1 de la Liga Provincial Sub 19, Ciudad de Campana perdió 76 a 65 como visitante frente a Estudiantes de La Plata y de esa manera cosechó su tercera derrota consecutiva en el certamen. Así, el equipo dirigido por Sebastián Silva tiene ahora registro de 6 victorias y 4 derrotas (16 puntos) y cayó al tercer lugar de la Zona Norte 1, el cual comparte con Somisa de San Nicolás, por detrás de Unión Vecinal de La Plata (18 puntos) e Independiente de Zárate (17). Sin embargo, este fin de semana tendrán una muy buena oportunidad para recuperarse. Hoy recibirán a Somisa (SN) y luego, el domingo, visitarán a Racing de Chivilcoy para cerrar la primera fase del torneo. Desde las 21.30 horas, el Tricolor buscará cerrar invicto la primera rueda de la fase inicial del Torneo Oficial de la ABZC. Boat Club visita el domingo a Atlético Baradero Luego de sus victorias sobre Atlético Baradero, Atlético Pilar y en el clásico sobre el Campana Boat Club el pasado viernes, Ciudad de Campana buscará esta noche cerrar invicto la primera rueda de la Zona 2 del Nivel A del Torneo Oficial 2018 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). El desafío será desde las 21.30 horas frente a Independiente de Zárate en un partido que se disputará en el gimnasio de la calle Chiclana 209. El equipo dirigido por Sebastián Silva no sólo llega entonado por las victorias, sino también porque semana a semana avanza en el ensamble de una plantilla que cuenta con regresos de mucha experiencia como los del base Martín Trovellesi y el pivot Germán Género y la incorporación de refuerzos de jerarquía como el pivot Martín Delgado y el alero Maximiliano Gutiérrez. Por eso es uno de los grandes candidatos al título. Enfrente, en esta oportunidad, tendrá a un Independiente con jugadores de experiencia y, sobre todo, muy batalladores. El arranque del Rojo fue con victorias sobre Atlético Baradero y Atlético Pilar, pero en la tercera fecha cayó ante el Campana Boat Club como local. En el otro encuentro de la jornada de esta Zona A2, el Campana Boat Club visitará el domingo a Atlético Baradero en busca de la recuperación, tras la derrota sufrida en el clásico. El elenco dirigido por Gustavo Godoy acumula una victoria y dos derrotas en tres presentaciones, mientras que los de Baradero todavía no han podido ganar en este certamen y asoman como el rival más débil de esta Zona A2.

VA POR MÁS. TRAS GANAR EL CLÁSICO, EL CCC RECIBIRÁ HOY AL DURO INDEPENDIENTE.



