La Chancleta de Neymar, Interacero y Branca FC se mantienen con puntaje ideal. Mañana se juega la quinta jornada. El pasado sábado se disputó la cuarta fecha del Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana en las canchas de césped sintético con las que cuenta la institución. Y tres equipos continúan con puntaje perfecto: La Chancleta de Neymar e Interacero en la Zona A y Branca FC en la Zona B. Los resultados, goleadores y posiciones tras esta cuarta fecha fueron los siguientes: Zona A *La Chancleta de Neymar 3 - Saca-Chispa FC 0. Goles: Agustín Germano, Martín Bigi y Nicolás Bravo (LCN). *Metalúrgica Gapsof 1 - Humilde Team 4. Goles: Luciano Gambini (MG); Juan Ignacio Díaz, Juan José Fraccarolli, Joaquín Albano y Brian Montero (HUT). *Rossi Producciones 0 - Lubricentro El Changuito 5. Goles: Paulo Espíndola (2), Martín Garrido (2) y Mario Velurtas (LEC). *Inmobiliaria Gómez Ayerra 6 - Bolskaya 1. Goles: Enzo Godoy (2), Ignacio Gavazzi (2), Facundo Corbal y Esteban Boveri (IGA); Cristián Cotto (BOL). *Inmobiliaria Dacunda 4 - Inmatel FC 1. Goles: Leandro Bergara, Maximiliano Márquez, Leonel Marizaldi y Lucas Quiroga (IDI); Mario Costa (INM). *Interacero S.A. 5 - La Unión 2. Goles: Ramiro Bianchi (2), Juan Manuel Amestoy, Nicolás Nitsch y Matías Gatti (ISA); Augusto Martín y Juan Cruz Morello (LAU). *OLC Combustibles 4 - CYL 2. Goles: Emanuel Zapata (2), Luciano Nicolino y Lucas Pedraza (OLC); Alexis Montenegro y Nicolás Stillo (CYL). *Paso a Paso 2 - Plegadoras Migueles 0. Goles: Federico Díaz (2) (PAP). POSICIONES: 1) La Chancleta de Neymar, 12 puntos; 2) Interacero, 12 puntos; 3) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 10 pts 4) Inmobiliaria Dacunda, 10 pts; 5) Met. Gapsof, 9 pts; 6) Paso a Paso, 9 pts; 7) Lubricentro El Changuito, 9 pts; 8) Humilde Team, 7 pts; 9) Bolskaya, 4 pts; 10) Inmatel FC, 3 pts; 11) Plegadoras Migueles, 3 pts; 12) OLC Combustibles, 3 pts; 13) La Unión 2 pts; 14) Saca Chispa FC, 0 pts; 15) CYL, 0 pts; 16) ossi Producciones, 0 pts PRÓXIMA FECHA. La quinta jornada de esta zona se jugará mañana sábado con los siguientes partidos: La Unión vs. Paso a Paso (14.00); CYL vs. Bolskaya (15.10); Inmobiliaria Gómez Ayerra vs. Inmobiliaria Dacunda (16.20); Rossi Producciones vs. OLC Combustibles (16.20); Humilde Team vs. Lubricentro El Changuito (17.30); Plegadoras Migueles vs. La Chancleta de Neymar (18.40); Cancha 3 Metalúrgica Gapsof vs. Saca-Chispa FC (18.40); e Inmatel FC vs. Interacero (19.50). Zona B *Mirtha La Pantera 0 - Branca FC 1. Gol: Germán Romero (BFC) *Hierros Campana 3 - Actis Seguros 0. Goles: Julián Rodríguez (2) y Matías Pellini (HIE). *Criscar Premium 1 - Paliza Táctica 2. Goles: Francisco G. Albornoz (CRP); Jonathan Schapert y Pablo Moreira (PAL). *La 20 1 - Shalke 04 1. Goles: Pablo Godoy (LA20); Juan Cruz Carello (S04). *LAD 1 - Anden 938 4. Goles: Martin Raza (LAD); Jonathan Boscoso (2), Martín Baigorri y Santiago Mosqueira (AND). *Gallego Automotores 2 - Amigos de Ronaldo 6. Goles: Facundo Fernández (2) (GAUC); Francisco Santini (2), Bruno Santini (2), Cruz Montoya y Blas Martin (ADR). *Deportivo Malbec 1 - Rocamora FC 1. Goles: Roberto García (DEM); Gustavo Benítez (RFC). *Carnicería Belén 2 - Lavadero Mr. Wash 1. Goles: Leonel Bargas (2) (CAB); Diego Gómez (LMW) POSICIONES: 1) Branca FC, 12 puntos; 2) Anden 938, 10 puntos; 3) Hierros Campana, 8 puntos; 4) Paliza Táctica, 8 puntos; 5) Lavadero Mr Wash, 7 puntos; 6) La 20, 6 puntos; 7) Criscar Premium, 6 puntos; 8) Shalke 04, 5 puntos; 9) Amigos de Ronaldo, 4 puntos; 10) LAD, 4 puntos; 11) Gallego Automotores, 3 puntos; 12) Carnicería Belén, 3 puntos; 13) Mirtha La Pantera, 2 puntos; 14) Rocamora FC, 2 puntos; 15) Deportivo Malbec, 2 puntos; 16) Actis Seguros, 0 puntos. PRÓXIMA FECHA. La quinta jornada de esta zona se jugará mañana sábado con los siguientes partidos: Carnicería Belénvs. Rocamora FC (14.00); Paliza Táctica vs. Lavadero Mr. Wash (15.10); Hierros Campana vs. Criscar Premium (15.10); Deportivo Malbec vs. Amigos de Ronaldo (16.20); Shalke 04 vs. LAD (17.30); La 20 vs. Branca FC (17.30); Gallego Automotores vs. Mirtha La Pantera (18.40); y Anden 938 vs. Actis Seguros (19.50) GOLEADORES DEL TORNEO Los máximos artilleros del certamen en estas cuatro fechas que se disputaron son: 1) Facundo Fernández (Gallego Automotores), 7 goles; 2) Julián Rodríguez (Hierros Campana) y Tomás Gatti (Interacero), 6 goles; 4) Pablo Moreira (Paliza Táctica), Facundo Corbal (Inm. Gómez Ayerra), Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash/Pan. Fénix) y Francisco G. Albornoz (Criscar Premium), 5 goles; 8) Jonathan Boscoso (Anden 938), Federico Díaz (Paso a Paso/Carcare) y Emanuel Zapata (OLC Combustibles/FR), 4 goles.

