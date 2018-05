La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/may/2018 Breves Deportivas







KICKER SUSPENDIDO: El tenista argentino encontrado culpable de haber arreglado resultados se expone a su expulsión.- EL ROJO, A OCTAVOS: Independiente derrotó a Deportivo Lara de Venezuela.- MILAGRO PINCHA: Estudiantes de La Plata logró una agónica clasificación a los Octavos de Final de la Copa Libertadores.- RIVER PRIMERO: Con empate sin goles ante Flamengo de Brasil, River Plate se aseguró ser el mejor equipo en la Liberdadores.- SE DEFINE LA CHAMPIONS: Real Madrid buscará el tricampeonato y su 13º título de Europa cuando enfrente a Liverpool.- COPA ARGENTINA: Arsenal de Sarandí se enfrentará con Cipolletti.- PRIMERA B METRO: se definirá el segundo ascenso al Nacional B con el partido entre Defensores de Belgrano y UAI Urquiza.- PRIMERA C: Las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana comenzarán mañana sábado.- PRIMERA D: estará comenzando las semifinales de su Reducido mañana sábado.- JUEGAN LOS JAGUARES: Esta tarde, desde las 16.40.- ROLAND GARROS: se sorteó el segundo Grand Slam del año que se disputa en París, sobre polvo de ladrillo.- QUALY; QUEDAN DOS: Dos tenistas argentinos buscarán hoy el pase al cuadro principal de Roland Garros.- PELLA GANÓ Y PERDIÓ: el bahiense Guido Pella venció ayer al estadounidense Sam Querrey.- NBA; BOSTON, A UN PASO: los Boston Celtics vencieron como locales a los Cleveland Cavaliers.- EL ROJO, A OCTAVOS Con goles de Martín Benítez y Emanuel Gigliotti, Independiente derrotó anoche 2-0 como local a Deportivo Lara de Venezuela y de esa manera aseguró su clasificación a los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América. Con este resultado, el Rojo terminó en la segunda posición del Grupo F con la misma cantidad de puntos que el líder Corinthians, que ayer perdió 1-0 en Brasil ante Millonarios de Colombia. Ese resultado podría haber eliminado al equipo dirigido por Ariel Holan en caso de no vencer a Deportivo Lara. MILAGRO PINCHA Estudiantes de La Plata logró una agónica clasificación a los Octavos de Final de la Copa Libertadores tras vencer 3-1 como local a Nacional de Uruguay. El Pincha, que necesitaba ganar por dos goles de diferencia, comenzó perdiendo, pero logró dar vuelta el marcador y conseguir la conquista de la clasificación a los 44 del ST. Con este resultado, el Grupo F finalizó de la siguiente manera: 1) Santos, 10 puntos; 2) Estudiantes, 8 puntos (+2); 3) Nacional, 8 puntos (+1); 4) Real Garcilaso, 6 puntos. RIVER PRIMERO Con el empate sin goles ante Flamengo de Brasil en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores, River Plate se aseguró ser el mejor equipo de su zona y el único argentino en conseguir ese objetivo. De esta manera, su rival en Octavos de Final será uno de los conjuntos que terminaron segundos, por lo que Boca Juniors podría aparecer en su horizonte si el sorteo del 4 de junio así lo dispone. SE DEFINE LA CHAMPIONS Este sábado, Real Madrid buscará el tricampeonato y su 13º título de Europa cuando enfrente a Liverpool en la final de la Champions League. Por su parte, el equipo de Inglaterra intentará conquistar la sexta corona europea de su historia. El encuentro se disputará mañana desde las 15.45 horas en el Estadio Olímpico de Kiev, en Ucrania, con transmisión de ESPN y Fox Sports. COPA ARGENTINA Por la primera fase, Arsenal de Sarandí se enfrentará con Cipolletti mañana sábado desde las 13.30 horas en el Coloso del Ruca Quimey de Cutral Co, con transmisión de TyC Sports. PRIMERA B METRO Mañana sábado se definirá el segundo ascenso al Nacional B cuando se dispute el partido revancha de la final entre Defensores de Belgrano y UAI Urquiza. El encuentro comenzará a las 20.10 horas en Núñez, donde en caso de igualdad, el desempate será por penales, luego del 0-0 de la ida en Villa Lynch. PRIMERA C Las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana comenzarán mañana sábado: Justo José de Urquiza recibirá a Central Córdoba de Rosario, mientras que Luján hará lo propio con Argentino de Quilmes. Ambos encuentros inician 15.30 horas. PRIMERA D La menor de las categorías de AFA también estará comenzando las semifinales de su Reducido mañana sábado. Atlas recibirá en General Rodríguez a Argentino de Merlo, mientras que Liniers hará lo propio ante Lamadrid. Ambos encuentros se disputarán desde las 15.30 horas. JUEGAN LOS JAGUARES Esta tarde, desde las 16.40, los Jaguares recibirán en cancha de Vélez Sarsfield a los Sharks de Sudáfrica en busca de su sexta victoria consecutiva en el Super Rugby. El head coach Mario Ledesma dispuso la siguiente formación para la franquicia argentina: Santiago García Botta; Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Tomás Lezana, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Bautista Delguy; y Emiliano Boffelli. SE SORTEO ROLAND GARROS Ayer se realizó el sorteo del cuadro principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año que se disputa en París, sobre polvo de ladrillo y los argentinos tendrán los siguientes enfrentamientos en el debut: Juan Martín Del Potro vs Nicolas Mahut; Diego Schwartzman vs Calvin Hemery; Leonardo Mayer vs Julien Benneteau; Guido Pella vs Joao Sousa; Horacio Zeballos vs Yuchi Sugita; y Federico Delbonis vs un jugador surgido de la qualy. QUALY: QUEDAN DOS Dos tenistas argentinos buscarán hoy el pase al cuadro principal de Roland Garros en la tercera ronda de la clasificación: Guido Andreozzi (quien ayer venció 7-5 y 6-2 al francés Corentin Denolly) enfrentará al egipcio Mahomed Safwat; mientras que Juan Ignacio Londero jugará ante el eslovaco Martin Klizan. En tanto, el santiagueño Marco Trungellitti perdió ayer por esta misma instancia frente al polaco Hubert Hurkacz por 6-3, 4-6 y 6-4. PELLA GANÓ Y PERDIÓ Por los Octavos de Final del ATP 250 de Ginebra, el bahiense Guido Pella venció ayer 7-5, 6-7 y 7-6 al estadounidense Sam Querrey en un encuentro que había sido postergado el miércoles por lluvias. Así, en la misma jornada debió enfrentar al también estadounidense Steve Johnson por los Cuartos de Final, instancia que no pudo superar al caer 6-3 y 6-4. NBA: BOSTON, A UN PASO En la final de la Conferencia Este, los Boston Celtics vencieron como locales a los Cleveland Cavaliers en el quinto juego y de esa manera se adelantaron 3-2 en la serie, por lo que tendrán dos oportunidades para sellar su pase a la final de la NBA. La primera será esta noche, como visitantes, en el sexto juego. KICKER SUSPENDIDO El tenista argentino Nicolás Kicker fue encontrado culpable de haber arreglado resultados de dos partidos de la categoría Challengers en 2015, por lo que se expone a su expulsión del circuito profesional ATP. Kicker, actual número 84 del ranking mundial, fue informado de la noticia por la Tennis Integrity Unit (TIU), que además comunicó que el argentino fue suspendido provisionalmente a la espera de la sanción final. La acusación se basa en dos encuentros, uno en el Challenger de Padova, en junio de 2015, y otro en Barranquilla, en septiembre del mismo año.



