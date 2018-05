En el anterior mercado de pases, el América mostró interés. Ahora sería Pumas el que intentaría negociar la contratación del goleador y capitán de San Lorenzo. En los últimos mercados de pases, el delantero campanense Nicolás Blandi ha sido sondeado desde diferentes países. En la última oportunidad, el América de México y el Flamengo de Brasil tenían su nombre en carpeta. Y en esta oportunidad, el primer equipo en dejar trascender un interés por el atacante de San Lorenzo llegó nuevamente desde tierras aztecas: Pumas. Por el momento es sólo una versión y todavía no existió contacto oficial entre las dirigencias de ambos clubes, sino que es una idea que surgió en México y que rebotó en Boedo. Es que tras la partida de Nicolás Castillo a Portugal (Benfica pagó cerca de 10 millones de dólares por el pase del delantero chileno de 25 años), Pumas saldrá al mercado en busca de un reemplazante de nivel. Y el elegido esería Blandi (28 años), goleador de San Lorenzo en la Superliga con nueve tantos. Sin embargo, cualquier negociación con San Lorenzo no será sencilla para los interesados en hacerse de los servicios del delantero nacido en nuestra ciudad: es que Blandi, recientemente, renovó contrato hasta mediados de 2020 con el Ciclón y tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares.

BOOOOM! Nicolas Blandi nunca estuvo tan cerca de México... — Matías Sebastian (@MatiasSebaX) 18 de diciembre de 2017 Pumas de México está encaminando todo para llevarse a Nicolás Blandi.

¿Vos lo vendés?

¿Cuánto se le puede sacar?#MercadoSL #SanLorenzo pic.twitter.com/OfIpBU2AOq — Debate San Lorenzo. (@DebateSL) 22 de mayo de 2018 #Pumas de México viene por Nicolás Blandi. pic.twitter.com/ucMHdqIhQJ — Siempre Ciclón (@Siempre_Ciclon) 22 de mayo de 2018 #Pumas de Mexico tiene en carpeta al delantero de #SanLorenzo Nicolas Blandi, por ahora solo hubo sondeos con su representante, al club no le llegó ninguna oferta formal. pic.twitter.com/L9kLNN04Oc — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) 23 de mayo de 2018

Campanenses de Primera:

Otra vez suena el nombre de Nicolás Blandi en México

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: