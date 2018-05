La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/may/2018 Desde el Estribo:

Venezuela Mon Amour

Por Fabiana Daversa







No sólo fue el país en el que tuvo el ACV Gustavo Cerati, el era fan de sus playas y de su gente, sino el país que tiene la plataforma petrolífera superior a la de todos los países latinoamericanos, con una riqueza natural única. Una dictadura maquillada lo tiene sometido, silenciado y con hambre. Atrás quedaron la libertad de prensa y de opinión. Es común recibir noticias de sacerdotes presos por sus prédicas y de intelectuales que tienen que refugiarse en otros países para seguir siendo dignos de sí mismos. La situación de los venezolanos es gravísima. La gobernadora del estado de Roraima Suely Campos instó al gobierno brasileño a que cierre la frontera con el país de Maduro y suministre el adicional necesario para hacerse cargo del sistema sanitario y educativo, que no dan abasto por la cantidad enorme refugiados que llegan a diario. Mujeres adolescentes se prostituyen en las calles de Boa Vista, la capital, que otrora fue una ciudad tranquila y hoy se habituó a cerrar puertas y ventanas por la noche por el aumento de robos . El problema es similar en Colombia y en Argentina, que pese a la distancia se convirtió en una opción a los jóvenes que desean seguir estudiando y trabajan de lo que venga. Es común escucharlos cantando en el subte, atendiendo bares y en los negocios locales. Ojalá Venezuela vuelva a ser el bello país pacífico que un día fue feliz. Esta es una de las tristes historias que el populismo escribió con tinta indeleble, las que creímos que tendrían otra trama, otros móviles, otros héroes y que prometemos no olvidar jamás .

www.fabianadaversa.com



