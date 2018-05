La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/may/2018 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Luna 5 - Energía de Domingo 27/05/2018 - Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip







La luna trabaja el perdón y viene a limpiar el plano emocional. Kin 109-luna 5 guiada hoy por la tierra y potencia por ser portal cósmico, energía x 13! Las emociones movidas en esta jornada nuestra fuerza interior, nuestra autoestima, eclipsada hoy por el campo emocional! La tierra le pide a la luna, mudanza de emociones nocivas! acomodamiento, reordenamiento. Sacar todas las broncas, los odios, los resentimientos, todas esas emociones que no nos hacen bien, que nos hacen estar llorones, movilizados, para hacer una limpieza profunda, una mudanza,orden emocional, para evolucionar! Trabajar el perdón interno. Que es lo que te tenes que perdonar a vos mismo que todavía no te perdonaste?? Hoy es el día!! Para poder cambiar de piel, para poder reinventarte, es necesario sacar todas esas emociones que aún están ahí esperando ser removidas!! Hoy no te esponjes con problemas ajenos, para problemas sobran los de cada uno! liberate de eso! perdona y perdonate! Buen día para dar consejos y estar en una posición maternalista! consejos si! hacerte cargo del problema ajeno, no! Buen domingo para todos!

Alejandra Dip alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



