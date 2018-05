Para encontrar trabajo, hay que estudiar ingeniería

Tenaris destaca en los países emergentes The Boston Consulting Group (BCG) generó el informe Global Challengers 100, de las empresas más destacadas de los países emergentes durante 2017. En el listado de las 100 mejores compañías sólo figuran 2 empresas argentinas: Mercado Libre y Tenaris. Entre los criterios que utiliza la consultora para realizar el ránking, se encuentran: que facture al menos 1000 millones de dólares; que un 10% de las ventas sea de mercados internacionales; que la empresa crezca por arriba del producto de la economía o por encima del promedio de su industria, y que tenga un negocio sólido con ambición de crecer en el exterior, según señaló ayer La Nación la semana pasada. "Es una de las compañías de metales líderes en el mundo, proveedora de tubos y servicios relacionados a la industria de petróleo y gas mundial, así como a aplicaciones industriales", destaca el informe sobre Tenaris. "La empresa posee presencia directa en la mayoría de los principales mercados de petróleo y gas, con plantas y centros de servicio/distribución en más de 25 países. Además cuenta con más de 31 plantas de fabricación en América del Norte y del Sur, África, Asia y Europa", detalló Gustavo Nieponice, senior partner y managing director de BCG, a la periodista Sofía Diamante. Así lo afirmó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para el Cono Sur, en un panel sobre educación durante la 5ta. Jornada "Management 2020" organizada por La Nación. También habló sobre proponer menos materias en las carreras, la capacidad de desafiarse como alumno, profesores más presentes y del aprendizaje continuo. Alrededor de datos duros tales como "En la Argentina, el 40% de la población escolar está bajo los niveles de pobreza y 70% no aprende matemática", Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para el Cono Sur con asiento en Campana, participó de un intercambio de ideas sobre educación junto a Roberto Souvrion, fundador de Despegar.com y presidente de la fundación Observatorio Argentinos por la Educación, Enrique Ale-mañy, presidente de Ford Grupo Sur; Cris Morena, presidente de CMG; y María Cortelezzi, directora ejecutiva de Educar 2050, junto al periodista José Del Río como moderador. En la oportunidad, al ser consultado por un "millennial" (alguien nacido entre 1980 y 2000, también conocida por "Generación Peter Pan") sobre qué hay que estudiar para conseguir trabajo en la Argentina, Martínez Álvarez, no dudó en señalar: "Ingeniería. Es una carrera extraordinaria. A mí me gusta ir al comedor de la planta (de Siderca en Campana). Me siento y había un grupo de chicos. Vi a una chica con tonada no argentina y le pregunté de dónde era. Me contestó que era de Venezuela. Le pregunté si estaba trabajando o estaba de visita. Me dijo que estaba trabajando en Siderca, y que el 70% de los graduados de su universidad se están yendo de Venezuela hacia otros países, y que Argentina era el principal destino. Es ingeniera mecánica. ¿Qué detectó esta profesional para venir? El faltante gravísimo de ingenieros que hay en la Argentina. Se gradúan todos los años 4600 contra 12000 abogados". En ese sentido, Cris Morena recordó que "en la época en que faltaban ingenieros en Estados Unidos, se creó la serie televisiva McGuibert, como una política pública que convertía el ser ingeniero en algo aspiracional", dijo. Igual, acotó: "Estudien lo que les guste y les apasione, y si no saben qué es, empiecen a hacer algo que les guste y no estudien". Por su parte, Roberto Souviron, aportó: "Si querés trabajo asegurado hoy, estudiá software. Si querés trabajo mañana, estudiá lo que te genere más pasión y tanto acá como en la China vas a tener trabajo", aseguró. ENGANCHE En otro pasaje del intercambio de ideas sobre Educación, Martínez Álvarez recordó que el próximo año la Escuela Roberto Rocca tendrá su primera colación de alumnos, y que hoy el colegio suma una matrícula de 400 estudiantes. La charla, derivaba sobre la disparidad y falencias de conocimientos con los que se presentaban al ingreso, tanto de la Roberto Rocca de Campana, como de la Henry Ford de Pacheco. "Encontramos –dijo el Director de Tenaris- falencias en formación básica: comprensión lectora, matemática… pero no es eso lo que más me preocupa. Mi preocupación más importante pasa por el "engagement", cuan enganchados están los chicos con el proyecto de la escuela, qué capacidad tienen de desafiarse. Ahí sí estamos viendo una falencia grande, que después se traduce al mundo del trabajo ¿no? Creo que hay que desafiarlos a los chicos, atacar el problema desde un lugar creativo. Tenemos varios programas en Campana y Zárate para interactuar con la escuela pública, y últimamente hemos tenido mucho éxito trabajando por proyecto: a la escuela esquemática y rutinaria que desafía y engancha poco a los chicos, les hemos propuesto hacer proyectos. El primer año nos trajeron el proyecto de una hamaca. Yo dije, bué, está bien… Al año siguiente, trajeron el proyecto de una calesita. Ya era un poquito más, porque había que automatizar, agregar música… Pero al año siguiente hicieron un auto eléctrico. El año pasado un auto solar. Me subí al auto, lo manejé por la planta. Divertidísimo todo, pero lo más interesante es cómo esto generó una energía en los chicos: vinieron, conocieron nuestra planta, empezaron a conocer el mundo del trabajo, y hubo una realimentación muy interesante que les permitió a ellos ver dónde estaban, qué necesitaban, qué les faltaba. Y al volver al colegio, tienen un poco la medida de cómo desafiar un poquito al sistema ellos mismos". EDUCACIÓN PERMANENTE Martínez Álvarez fue interpelado por otro "millennial" más adelante. La pregunta pasaba por si es más importante la educación o la experiencia a la hora de conseguir trabajo. "Las dos –reflexionó- son importantes. Pero acá estamos hablando de Educación, y la pregunta sería qué tienen que traer los chicos frente a esa experiencia que van a ir ganando con el correr del tiempo. Uno no puede pensar en la Educación como algo que hacés desde los 4 años hasta los veintitantos. La Educación, en este mundo cambiante, es permanente. Y este sí es un cambio que estamos viendo nosotros adentro de nuestra propia empresa. Por eso tenemos una universidad corporativa, la TenarisUniversity donde se imparten 1 millón 500 mil horas de capacitación por año. La necesidad que hoy tiene el mundo, las empresas y los individuos de estar permanentemente aprendiendo y capacitándose es absolutamente vital. Esto está íntimamente ligado también con la experiencia. Hay cosas que no se pueden aprender más que con los años y con haber vivido. Para mí no es una dicotomía: educación o experiencia. Para mí son las dos, y hay que pensar a la educación como algo permanente en el tiempo. Para eso, sería importante 1) instalar el tema de la educación en la agenda de la política y la sociedad; 2) simplificaría la currícula: pocas cosas bien hechas y garantizar su calidad. 3) La clave es que el profesor esté, y no que vaya rebotando de escuela en escuela. Alguien que lidere su clase y acompañe a sus alumnos, y no transitando por 7 instituciones, con "N" chicos desperdigados por varios lados. Volver a ese maestro, y para eso hay que cambiar cosas muy concretas de cómo está hoy organizada la educación". En ese mismo sentido, minutos antes había comentado: "Creo que hay cosas que hay que cambiar. Si uno analiza la escuela primaria, la secundaria y la universidad, no es todo lo mismo: quiero rescatar que hay algunas universidades que están haciendo cambios muy interesantes, mientras que en otras hay una rigidez insoportable, con la misma currícula de mil novecientos setenta y pico. Pero sí están aquellos que están recorriendo un cambio. Si yo comparo mi propia experiencia laboral, y la que va a tener que transitar un millennial. ¿Qué gran cambio veo? Cuando comencé a trabaja mi primer día en Tenaris, había una computadora y nos teníamos que turnar para usarla. Hoy, la tecnología está rampante en la empresa. Yo viví un cambio enorme. Todos lo vivimos. Me parece que mis hijos van a vivir un cambio, no sé, 100 veces mayor al que yo viví. ¿Cómo preparo a este alumno para ese mundo? Me gustaría rescatar un montón de cosas positivas que tiene la educación hoy, creo que cierta formación básica –a mí me encanta la Matemática, creo que es un lenguaje común necesario- la gente tiene que poder comprender un texto, tienen que manejar bien el idioma porque esa es la base para poder comunicarnos. Después, en la primaria, secundaria y universidad, daría, no sé si esta nueva dicotomía de la inteligencia artificial, aprender matemática o física. Creo que hay que reducir las currículas muchísimo. Hoy hay N materias en una primaria y secundaria. Yo haría algo mucho más concentrado, proyectos con objetivos y nuevas disciplinas también. A mí me gustaría que en Ingeniería se estudie Comunicación, por ejemplo. Algo de Leyes, conceptos de Sociología. Esto lo podemos replicar para la secundaria: concentrarse en un set de materias básicas y ofrecer nuevas herramientas al alumno".

“Mi preocupación más importante pasa por el “engagement", cuan enganchados están los chicos con el proyecto de la escuela", dijo Javier Martínez Álvarez. VIDEO:

STREAMING DEL EVENTO Muy buena iniciativa @josedel_rio y @LANACION la de proponer un espacio plural para reflexionar sobre educación y los debates de fondo que necesitamos para construir el futuro del país. #Educación #Management2020 — Javier Martínez A. (@_javierma) 9 de mayo de 2018 Creemos que los alumnos se motivan mucho más a través de la participación activa en proyectos. Trabajamos con las escuelas públicas de nuestra zona de influencia para que el estudiante se transforme en protagonista de su propia educación #Management2020 #Educación pic.twitter.com/wT4GCsBQAr — Javier Martínez A. (@_javierma) 14 de mayo de 2018 La necesidad de aprender es vital y está ligada a la experiencia. Hay que pensar la educación más allá del momento escolar, como algo permanente. #Educación #Management2020 @lanacionhttps://t.co/EiNfC6rLj6 — Javier Martínez A. (@_javierma) 21 de mayo de 2018 Para el proceso formativo y de aprendizaje de los chicos, llevar adelante proyectos y encarar nuevas experiencias es clave, al igual que elegir un camino y vivirlo con pasión. @etrrar #educacion pic.twitter.com/JVLJ85PvcW — Javier Martínez A. (@_javierma) 17 de mayo de 2018 El futuro de Argentina necesita de más educación. El país va a cambiar el día que encaremos un camino virtuoso en materia educativa que permita potenciar la inteligencia que tienen nuestros chicos. @etrrar #educacion pic.twitter.com/500eiTRcKq — Javier Martínez A. (@_javierma) 17 de mayo de 2018

Para encontrar trabajo, hay que estudiar ingeniería

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: