Marco Colella criticó el nivel de acceso a la información contable municipal

Coincidió con sus pares de la oposición y aseguró que, en lo que pudo analizar, se comprueba el pago de sobreprecios. "Espero que los concejales de Cambiemos se hayan llevado alguna inquietud para ponerse a investigar" El concejal del Frente Renovador Marco Colella se refirió a su voto negativo hacia la Rendición de Cuentas 2017. Como las demás bancadas opositoras, cuestionó la restricción informativa que enmarcó el análisis de los ediles. Además, habló de "sobreprecios" y "falta de interés" por parte de los concejales oficialistas en conocer en detalle la contabilidad municipal. "La información no fue puesta a disposición para realizar un exhaustivo análisis de la Rendición de Cuentas", empezó aclarando Colella, y precisó: "No nos mostraron el por qué ni el cómo de las licitaciones abreviadas", lo que hace "prácticamente imposible hacer una revisión" de las cuentas estatales. Sin embargo, aseguró que "en lo poco" que pudo observar, se "comprueba que se están pagando sobreprecios" y "que se están eligiendo empresas o proveedores a dedo que no son de la ciudad de Campana". En esa línea, se plegó a la denuncia del justicialismo y señaló que un familiar del intendente de Campana "está facturando de una manera increíble". También mencionó otros ejemplos: dijo que "El Viejo Almacén" de Zárate "hace un año y medio atrás estaba vendiendo (al Municipio) más caro que hoy" con más de 30 por ciento de la inflación de por medio; que una empresa local cobra mucho más barato el metro cúbico de tosca que la foránea que contrata el Municipio; y que "se contrató a una empresa constructora de obra civiles para que realice el blindaje de 4 camionetas por el costo de 1 millón de pesos". Manifestó, en conclusión, que el Gobierno pagó "sobreprecios" y que "hay cosas raras" en las cuales indagar. Asimismo, cuestionó la postura que percibió en los concejales de Cambiemos: "Me quedo preocupado porque veo un desinterés hasta de los propios concejales (oficialistas) y espero que se hayan llevado alguna inquietud para ponerse a investigar realmente lo que quisieron aprobar hoy".



Marco Colella criticó el nivel de acceso a la información contable municipal

